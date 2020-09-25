https://ria.ru/20200925/novichok-1577749683.html

Разработчик "Новичка" назвал главные симптомы отравления веществом

Фотографии Алексея Навального якобы после отравления опровергают применение против него отравляющей боевой системы "Новичок", поскольку не видны главные... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:07

2020-09-25T11:07

2020-09-25T11:07

госпитализация алексея навального

алексей навальный

швеция

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берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Фотографии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> якобы после отравления опровергают применение против него отравляющей боевой системы "Новичок", поскольку не видны главные симптомы - сужение зрачков и спазм мышц, заявил разработчик вещества Леонид Ринк в интервью РИА Новости."Это судорожные вещества, которые за счет прерывания нервного импульса вызывают судороги мышц, прежде всего глазных. То есть глазные мышцы показывают сужение зрачка, его становится практически не видно даже при таких малых дозах "Новичка", когда отравления еще практически нет. Этот симптом сразу проявляется. По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета, в больнице, по пути во второй самолет, который вывез его в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, этого нет. Ребята, где миоз? Мы же профессионалы и знаем, что без него не обойтись никак", - сказал Ринк.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577748829.html

Ой, не смешите мне "Мы же профессионалы и знаем, что без него не обойтись никак". Ну в отравлениях новичком, пожалуй профессионалы. 11

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире