https://ria.ru/20200925/novichok-1577744417.html

Разработчик "Новичка" рассказал о его создании

Создание системы "Новичок" в СССР стало ответом на принятие США в 1970-х годах на вооружение бинарного оружия, рассказал в интервью РИА Новости разработчик... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:18

2020-09-25T10:18

2020-09-25T10:18

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Создание системы "Новичок" в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> стало ответом на принятие <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 1970-х годах на вооружение бинарного оружия, рассказал в интервью РИА Новости разработчик боевого отравляющего вещества Леонид Ринк."Работы начались в 1970-е годы. До этого в СССР считали, что бинарным оружием, где каждый из компонентов по отдельности не опасен, заниматься не надо. Ведь для хранения опасных моновеществ у нас достаточно арсеналов, разнесенных по большой территории страны. Но в конце 1970-х годов США приняли на вооружение первую бинарную систему. Тогда в политбюро приняли решение заняться этой тематикой. Выбор пал на меня", - рассказал Ринк.По его словам, сначала группа разработчиков была небольшой, все сведения о системе "Новичок" были лишь у семи человек, которые присутствовали на ее испытаниях на военном полигоне и на защите докторской степени по разработке этой системы."Через пару лет мы уже с готовой системой, которая получила название "Новичок", вышли на испытания на полигоне", - сообщил он.Перед разработчиками была поставлена задача со многими условиями к итоговой боевой системе. "Ведь смесь веществ при объединении не должна была загореться, взорваться, замерзнуть, но быть эффективной, а после использования, желательно, как можно быстрее исчезнуть", - отметил Ринк.

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, сша, в мире