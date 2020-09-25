https://ria.ru/20200925/novichok-1577738641.html

Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T03:12

2020-09-25T03:12

2020-09-25T03:31

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.По его словам, после этого систему "Новичок" можно изготовить в любой химической лаборатории мира.Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a>, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама соратница блогера после инцидента с ним, по данным МВД, вылетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Ринк также заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Инцидент с НавальнымНавальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a>. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/">Берлине</a>, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a> утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672754.html

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

abcd 123 Сам бы ты Ринк покаялся... 70

Курвиметр в америке болле 150 патентов на вещества из группы новичок и ни одного покаяния... 30

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, в мире