Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/novichok-1577738641.html
Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:12
2020-09-25T03:31
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151672/62/1516726255_0:150:4032:2418_1400x0_80_0_0_c92a3f7a8d42b1d51ab8745605b88098.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.По его словам, после этого систему "Новичок" можно изготовить в любой химической лаборатории мира.Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томск</a>, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама соратница блогера после инцидента с ним, по данным МВД, вылетела в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Ринк также заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Инцидент с НавальнымНавальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a>. Лайнер приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/">Берлине</a>, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a> утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20200923/novichok-1577672754.html
https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
Сам бы ты Ринк покаялся...
70
в америке болле 150 патентов на вещества из группы новичок и ни одного покаяния...
30
8
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151672/62/1516726255_0:0:4032:3024_1400x0_80_0_0_dc72811579286369b6474b29d3bdeadc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, сша, в мире

Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

03:12 25.09.2020 (обновлено: 03:31 25.09.2020)
34547
© РИА Новости / Андрей ВеселовДоктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Андрей Веселов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.

"Вил Султанович (Мирзаянов – ред.), хотя и не был создателем "Новичка", опубликовал на Западе книгу о системе "Новичок" и о ее авторах. Так что вместо того, чтобы просить прощения у (Алексея) Навального, ему нужно попросить прощения перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совсекретных данных в открытой литературе, а потом попросить прощения у всего мирового сообщества за то, что для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы "Новичок", - сказал Ринк.

По его словам, после этого систему "Новичок" можно изготовить в любой химической лаборатории мира.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 18:00
МИД подтвердил, что "Новичок" никогда не разрабатывался в СССР и России

"Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает", - сказал создатель вещшества.

Ранее Ринк предлагал проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих. Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец Певчих, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама соратница блогера после инцидента с ним, по данным МВД, вылетела в Германию.
Ринк также заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:55
"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального

Инцидент с Навальным

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где блогера экстренно госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. В моче и крови Навального не обнаружили никаких ядов или их следов.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине, где 7 сентября он пришел в себя после трех недель комы. Сейчас Навальный восстанавливается.
Власти Германии утверждают, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 15:27
МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
274761228
Обсудить8
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСШАВ мире
Популярные комментарии
Сам бы ты Ринк покаялся...
25 сентября, 05:46
abcd 123abcd 123
13000255
в америке болле 150 патентов на вещества из группы новичок и ни одного покаяния...
25 сентября, 07:13
КурвиметрКурвиметр
2600202
Рекомендуем
Самолет Ан-178
Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В США предложили ввести санкции против России из-за Навального
София Конкина
Знакомые погибшей дочери Конкина рассказали о ее жизни
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов
Домашний холодильник
Назван срок хранения еды в морозилке
Камера для смертельных инъекций
В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
Президент США Дональд Трамп
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
В Минске задержали адвоката Марии Колесниковой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
Лента новостейМолния