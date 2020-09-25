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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/norvegiya-1577753132.html
Норвегия отказалась признать легитимность Лукашенко
Норвежский МИД считает, что "полутайная" инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко не придает церемонии легитимность и только углубляет... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:35
2020-09-25T11:35
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
мид норвегии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Норвежский МИД считает, что "полутайная" инаугурация президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> не придает церемонии легитимность и только углубляет политический кризис в стране, написал на своей странице в <a href="https://twitter.com/auhalvor" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> госсекретарь норвежского МИД Аудун Халворсен."Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Белоруссии. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> вновь призывает власти этой страны воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - написал Халворсен.Постом госсекретаря МИД королевства поделился в своем Twitter.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>.
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701688.html
https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html
"Непризнающие страны" должны отозвать своих послов из Минска - чего они делать и не собираются. Вот вам и двойные стандарты.
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минск
белоруссия
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, мид норвегии, минск, белоруссия, в мире

Норвегия отказалась признать легитимность Лукашенко

11:35 25.09.2020
647
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Норвежский МИД считает, что "полутайная" инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко не придает церемонии легитимность и только углубляет политический кризис в стране, написал на своей странице в Twitter госсекретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.
"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Белоруссии. МИД Норвегии вновь призывает власти этой страны воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - написал Халворсен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 12:53Протесты в Белоруссии
Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию
Постом госсекретаря МИД королевства поделился в своем Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:20Протесты в Белоруссии
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД НорвегииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Непризнающие страны" должны отозвать своих послов из Минска - чего они делать и не собираются. Вот вам и двойные стандарты.
25 сентября, 11:53
Гаврила ПетровичГаврила Петрович
1301000
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