Норвегия отказалась признать легитимность Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Норвежский МИД считает, что "полутайная" инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко не придает церемонии легитимность и только углубляет политический кризис в стране, написал на своей странице в Twitter госсекретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.
"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Белоруссии. МИД Норвегии вновь призывает власти этой страны воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными", - написал Халворсен.
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Постом госсекретаря МИД королевства поделился в своем Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации. Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.