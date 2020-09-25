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https://ria.ru/20200925/norilsk-1577759180.html
В Росрыболовстве оценили ситуацию с экосистемой после ЧП в Норильске
Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:03
2020-09-25T13:03
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> может занять 18 лет, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Шестаков</a>."Наши ученые проводили системное исследование, был обследован полностью бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени - порядка 18 лет", - сказал Шестаков журналистам по итогам коллегии ведомства."Что важно отметить: мы нашли рыбу с содержанием нефтепродуктов. В связи с этим можно считать, что это рыба погибшая, поскольку она уже не будет идти в производство, она не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем даже какие-то мутационные изменения, это все ученые в дальнейшем будут мониторить и отслеживать", - добавил он.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"), 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20200921/norilsk-1577561078.html
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

В Росрыболовстве оценили ситуацию с экосистемой после ЧП в Норильске

13:03 25.09.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : МЧС РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Наши ученые проводили системное исследование, был обследован полностью бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени - порядка 18 лет", - сказал Шестаков журналистам по итогам коллегии ведомства.
"Что важно отметить: мы нашли рыбу с содержанием нефтепродуктов. В связи с этим можно считать, что это рыба погибшая, поскольку она уже не будет идти в производство, она не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем даже какие-то мутационные изменения, это все ученые в дальнейшем будут мониторить и отслеживать", - добавил он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"), 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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