https://ria.ru/20200925/norilsk-1577759180.html

В Росрыболовстве оценили ситуацию с экосистемой после ЧП в Норильске

Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:03

2020-09-25T13:03

2020-09-25T13:03

разлив дизельного топлива в норильске

новости - экология

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> может занять 18 лет, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Шестаков</a>."Наши ученые проводили системное исследование, был обследован полностью бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени - порядка 18 лет", - сказал Шестаков журналистам по итогам коллегии ведомства."Что важно отметить: мы нашли рыбу с содержанием нефтепродуктов. В связи с этим можно считать, что это рыба погибшая, поскольку она уже не будет идти в производство, она не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем даже какие-то мутационные изменения, это все ученые в дальнейшем будут мониторить и отслеживать", - добавил он.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"), 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20200921/norilsk-1577561078.html

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия