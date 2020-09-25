https://ria.ru/20200925/nobelevka-1577738326.html

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T02:21

2020-09-25T02:21

2020-09-25T03:46

россия

марат баширов

центр политической информации

алексей мухин

нобелевский фонд

нобелевская премия мира

дмитрий песков

владимир путин

осло

эритрея

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> выдвинули на <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija_mira/" target="_blank">Нобелевскую премию мира</a> — 2021.Заявку в расположенный в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков. Он подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.Ранее, в 2013 году Комков уже <a href="https://lgz.ru/article/-38-6431-25-09-2013/obedinitsya-v-borbe-za-mir/" target="_blank">выдвигал</a> Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".Комментарий ПесковаПресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится."Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением", - добавил Песков.Ненужный ажиотажВыдвижение Путина на соискание Нобелевской премии заслуженно, но может создать вокруг его имени ненужный ажиотаж, выразили мнение опрошенные РИА Новости эксперты.Политолог <a href="http://ria.ru/person_marat-bashirov/" target="_blank" data-auto="true">Марат Баширов</a> назвал такой шаг абсолютно верным. Он выразил уверенность, что если бы за присуждение Нобелевской премии мира голосовало все население мира, то Путин одержал бы победу с "огромным отрывом".В то же время глава <a href="http://ria.ru/organization_Centr_politicheskojj_informacii/" target="_blank" data-auto="true">Центра политической информации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mukhin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мухин</a> отметил, что в последние годы выдвижение на эту премию вызывает много обсуждений вокруг номинанта, тогда как президент России и так достаточно известен в мире.Эксперт назвал такой шаг " вредным с политтехнологической точки зрения", поскольку, по его словам, в этом мало смысла и "много хайпа". Он отметил, что подобные номинации могут быть сделаны из лучших побуждений, но, как правило, вызывают "демотивационную турбулентность вокруг политической персоны".Нобелевская премия мираНобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. За это время было вручено 97 премий 130 лауреатам, среди которых были 26 организаций, при этом 19 раз награждение не проводилось. Подобное предусматривается уставом <a href="http://ria.ru/organization_Nobelevskijj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Нобелевского фонда</a> в том случае, если ни одна рассматриваемая деятельность претендентов не окажется достаточно значимойПервыми лауреатами премии мира в 1901 году стали швейцарец Жан Анри Дюнан и француз Фредерик Пасси. В 2019 году награды удостоился премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопии</a> Абий Ахмед Али за урегулирование пограничного конфликта с <a href="http://ria.ru/location_Eritrea/" target="_blank" data-auto="true">Эритреей</a>.

https://ria.ru/20200924/gorbachev-1577723635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/nobelevskaya-1577722490.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/putin-1577709159.html

Николай Евгения Сухоручкины И как тут комментировать, либо врать, либо оскорбление власти. 236

Vasilisa_1960 Там последнее время такие лауреаты, что рядом с ними и рядом ни по какому вопросу лучше не оказываться. 143

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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