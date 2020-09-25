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Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:21
2020-09-25T03:46
россия
марат баширов
центр политической информации
алексей мухин
нобелевский фонд
нобелевская премия мира
дмитрий песков
владимир путин
осло
эритрея
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> выдвинули на <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija_mira/" target="_blank">Нобелевскую премию мира</a> — 2021.Заявку в расположенный в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков. Он подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.Ранее, в 2013 году Комков уже <a href="https://lgz.ru/article/-38-6431-25-09-2013/obedinitsya-v-borbe-za-mir/" target="_blank">выдвигал</a> Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".Комментарий ПесковаПресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится."Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением", - добавил Песков.Ненужный ажиотажВыдвижение Путина на соискание Нобелевской премии заслуженно, но может создать вокруг его имени ненужный ажиотаж, выразили мнение опрошенные РИА Новости эксперты.Политолог <a href="http://ria.ru/person_marat-bashirov/" target="_blank" data-auto="true">Марат Баширов</a> назвал такой шаг абсолютно верным. Он выразил уверенность, что если бы за присуждение Нобелевской премии мира голосовало все население мира, то Путин одержал бы победу с "огромным отрывом".В то же время глава <a href="http://ria.ru/organization_Centr_politicheskojj_informacii/" target="_blank" data-auto="true">Центра политической информации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mukhin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мухин</a> отметил, что в последние годы выдвижение на эту премию вызывает много обсуждений вокруг номинанта, тогда как президент России и так достаточно известен в мире.Эксперт назвал такой шаг " вредным с политтехнологической точки зрения", поскольку, по его словам, в этом мало смысла и "много хайпа". Он отметил, что подобные номинации могут быть сделаны из лучших побуждений, но, как правило, вызывают "демотивационную турбулентность вокруг политической персоны".Нобелевская премия мираНобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. За это время было вручено 97 премий 130 лауреатам, среди которых были 26 организаций, при этом 19 раз награждение не проводилось. Подобное предусматривается уставом <a href="http://ria.ru/organization_Nobelevskijj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Нобелевского фонда</a> в том случае, если ни одна рассматриваемая деятельность претендентов не окажется достаточно значимойПервыми лауреатами премии мира в 1901 году стали швейцарец Жан Анри Дюнан и француз Фредерик Пасси. В 2019 году награды удостоился премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопии</a> Абий Ахмед Али за урегулирование пограничного конфликта с <a href="http://ria.ru/location_Eritrea/" target="_blank" data-auto="true">Эритреей</a>.
https://ria.ru/20200924/gorbachev-1577723635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/nobelevskaya-1577722490.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/putin-1577709159.html
И как тут комментировать, либо врать, либо оскорбление власти.
236
Там последнее время такие лауреаты, что рядом с ними и рядом ни по какому вопросу лучше не оказываться.
143
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россия
осло
эритрея
эфиопия
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россия, марат баширов, центр политической информации, алексей мухин, нобелевский фонд, нобелевская премия мира, дмитрий песков, владимир путин, осло, эритрея, эфиопия, в мире

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

02:21 25.09.2020 (обновлено: 03:46 25.09.2020)
230307
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.
Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков. Он подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.
Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".

Комментарий Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 17:46
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением", - добавил Песков.

Ненужный ажиотаж

Выдвижение Путина на соискание Нобелевской премии заслуженно, но может создать вокруг его имени ненужный ажиотаж, выразили мнение опрошенные РИА Новости эксперты.
Политолог Марат Баширов назвал такой шаг абсолютно верным. Он выразил уверенность, что если бы за присуждение Нобелевской премии мира голосовало все население мира, то Путин одержал бы победу с "огромным отрывом".
В то же время глава Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что в последние годы выдвижение на эту премию вызывает много обсуждений вокруг номинанта, тогда как президент России и так достаточно известен в мире.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 17:32Сказано в эфире
Комков: на мою заявку в Нобелевский комитет моментально среагировали США Ученый Сергей Комков отправил заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. О своем решении он рассказал в интервью радио Sputnik.
Эксперт назвал такой шаг " вредным с политтехнологической точки зрения", поскольку, по его словам, в этом мало смысла и "много хайпа". Он отметил, что подобные номинации могут быть сделаны из лучших побуждений, но, как правило, вызывают "демотивационную турбулентность вокруг политической персоны".

Нобелевская премия мира

Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. За это время было вручено 97 премий 130 лауреатам, среди которых были 26 организаций, при этом 19 раз награждение не проводилось. Подобное предусматривается уставом Нобелевского фонда в том случае, если ни одна рассматриваемая деятельность претендентов не окажется достаточно значимой
Первыми лауреатами премии мира в 1901 году стали швейцарец Жан Анри Дюнан и француз Фредерик Пасси. В 2019 году награды удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за урегулирование пограничного конфликта с Эритреей.
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:28
Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
176307824350
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РоссияМарат БашировЦентр политической информацииАлексей МухинНобелевский фондНобелевская премия мираДмитрий ПесковВладимир ПутинОслоЭритреяЭфиопияВ мире
Популярные комментарии
И как тут комментировать, либо врать, либо оскорбление власти.
25 сентября, 03:30
Николай Евгения СухоручкиныНиколай Евгения Сухоручкины
1611607132
Там последнее время такие лауреаты, что рядом с ними и рядом ни по какому вопросу лучше не оказываться.
25 сентября, 03:37
Vasilisa_1960Vasilisa_1960
1081401020
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