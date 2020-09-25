https://ria.ru/20200925/neft-1577740833.html

Цены на нефть марки Brent выросли до 42,17 доллара за баррель

Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:39

2020-09-25T08:39

2020-09-25T08:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

минэнерго сша

опек

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_0:301:3106:2048_1400x0_80_0_0_265bbccf3939079f8d1910383f53cb7c.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> росла на 0,55% - до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минэнерго США</a> сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.При этом по итогам недели ожидается падение цен на "черное золото", поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля."По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

https://ria.ru/20200924/benzin-1577729898.html

https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, минэнерго сша, опек, brent, экономика