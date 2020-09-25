Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200925/neft-1577740833.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,17 доллара за баррель
Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:39
2020-09-25T08:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
минэнерго сша
опек
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_0:301:3106:2048_1400x0_80_0_0_265bbccf3939079f8d1910383f53cb7c.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> росла на 0,55% - до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минэнерго США</a> сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.При этом по итогам недели ожидается падение цен на "черное золото", поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля."По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.
https://ria.ru/20200924/benzin-1577729898.html
https://ria.ru/20200923/neft-1577653636.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377092_246:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_543d7a9ca1a836af22f7cda07065a959.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, минэнерго сша, опек, brent, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 42,17 доллара за баррель

08:39 25.09.2020
470
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 19:34
Росстат рассказал о росте цен на бензин
В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.
При этом по итогам недели ожидается падение цен на "черное золото", поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в Ливии может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:38
Путин оценил последствия резкого падения цен на нефть
"По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.
500003
Обсудить2
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАОПЕКBrentЭкономика
Рекомендуем
Новые остановки общественного транспорта в Москве
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться городских сетей Wi-Fi
Разработанный учеными НИЯУ МИФИ прибор Триггер-БИО
Новый российский прибор поможет обнаружить любые вирусы в воздухе
Здание ЦУМа в Москве
ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Производство вакцины от COVID-19
Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Баржа
На Ямале баржа с дизельным топливом столкнулась с теплоходом
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Дистанционное обучение школьников
Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим в общественных местах
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
Александр Карелин
Александра Карелина выдвинули в сенаторы от Новосибирской области
Страница Facebook
Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной
Здание Центрального банка РФ в Москве
В России закроется сотня банков. Как вовремя забрать деньги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
Лента новостейМолния