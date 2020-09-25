https://ria.ru/20200925/ndfl-1577781379.html

В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ

ЛДПР предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом в интервью порталу News.ru рассказал замруководителя фракции,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:48

2020-09-25T16:48

2020-09-25T17:20

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> ЛДПР предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом в интервью порталу <a href="https://news.ru/" target="_blank">News.ru</a> рассказал замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее правительство внесло в Госдуму проект об увеличении ставки НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян, превышающих пять миллионов рублей в год. До этого с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Он аргументировал это решение тем, что собираемость налогов благодаря плоской шкале НДФЛ увеличилась, поэтому теперь ее можно отменить. Кроме того, глава государства назвал такой шаг справедливым и нравственно обоснованным.

https://ria.ru/20200923/nalog-1577652877.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество