В Госдуме предложили освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ
16:48 25.09.2020 (обновлено: 17:20 25.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ЛДПР предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для людей с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом в интервью порталу News.ru рассказал замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Мы предложили установить планку <…>, ниже которой если гражданин в месяц получает, то он должен быть освобожден от подоходного налога", — сообщил депутат.
Ранее правительство внесло в Госдуму проект об увеличении ставки НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян, превышающих пять миллионов рублей в год. До этого с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Он аргументировал это решение тем, что собираемость налогов благодаря плоской шкале НДФЛ увеличилась, поэтому теперь ее можно отменить. Кроме того, глава государства назвал такой шаг справедливым и нравственно обоснованным.
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