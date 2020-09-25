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Более 16 тысяч владимирских бизнесменов применяют Бизнес-навигатор МСП
Порталом Бизнес-навигатора МСП на данный момент пользуются более 16,4 тысяч предпринимателей Владимирской области, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:54
2020-09-25T18:54
корпорация мсп
мсп банк
владимирская область
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<strong>ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости.</strong> Порталом Бизнес-навигатора МСП на данный момент пользуются более 16,4 тысяч предпринимателей <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>.На стратегической сессии по мерам господдержки МСП, которая прошла во Владимирской области, состоялась презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении ("Зеркальный реестр проверок")."Зеркальный реестр проверок" начал работать на Портале Бизнес-навигатора МСП в октябре 2019 года. Одной из ключевых целей разработки "Зеркального реестра проверок" является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. На основе аналитики, собранной с помощью функционала "Зеркального реестра проверок", контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий, отмечается в сообщении.В ходе мероприятия представители Корпорации МСП также провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ.По данным пресс-службы Корпорации МСП, на сегодняшний день около 1300 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Владимирской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму 34,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200916/lizing-1577335282.html
владимирская область
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корпорация мсп, мсп банк, владимирская область

Более 16 тысяч владимирских бизнесменов применяют Бизнес-навигатор МСП

18:54 25.09.2020
20
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. Порталом Бизнес-навигатора МСП на данный момент пользуются более 16,4 тысяч предпринимателей Владимирской области, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
На стратегической сессии по мерам господдержки МСП, которая прошла во Владимирской области, состоялась презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении ("Зеркальный реестр проверок").
"Зеркальный реестр проверок" начал работать на Портале Бизнес-навигатора МСП в октябре 2019 года. Одной из ключевых целей разработки "Зеркального реестра проверок" является обеспечение возможности направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. На основе аналитики, собранной с помощью функционала "Зеркального реестра проверок", контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий, отмечается в сообщении.
В ходе мероприятия представители Корпорации МСП также провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 17:04
Корпорация МСП оказала бизнесу лизинговую поддержку на 8 млрд рублей
По данным пресс-службы Корпорации МСП, на сегодняшний день около 1300 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Владимирской области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму 34,3 миллиарда рублей.
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Корпорация МСПМСП БанкВладимирская область
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