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Ярославский кооператив открыл магазины при помощи Бизнес-навигатора МСП

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой, обслуживающий кооператив (СПоК) из Ярославской области при помощи Портала Бизнес-навигатора МСП... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:37

2020-09-25T18:37

2020-09-25T18:37

корпорация мсп

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой, обслуживающий кооператив (СПоК) из <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> при помощи Портала Бизнес-навигатора МСП развивает собственную сеть продуктовых магазинов, сообщает пресс-служба корпорации МСП.Как ожидается, создаваемая сеть магазинов позволит кооперативу увеличить реализацию собственной продукции – молока, картофеля и овощей.Кооператив занимается животноводством и растениеводством. Его основные направления — сбор и реализация молока, оказание услуг по кормозаготовке и приобретению кормов и минеральных удобрений, выращивание и реализация картофеля и овощей, предоставление строительной техники, а также правовое, бухгалтерское и финансовое консультирование.Портал Бизнес-навигатора МСП руководство кооператива использует также для получения информации по мерам поддержки. На Портале представлены специальные программы кредитования, гарантийные продукты, программы льготного лизинга, региональные меры поддержки и т.д. Так, для оптимизации расходов на электроэнергию в 2019 году была приобретена газопоршневая электростанция стоимостью 12,5 миллиона рублей. Льготная лизинговая поддержка оказана дочерней компанией <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> – Региональной лизинговой компанией Ярославской области.Также для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, приобретения удобрений, семян, ГСМ и запасных частей к с/х технике СПоК "Могза" получает финансовую поддержку последние три года (2018-2020 годы) в МСП Банке.

https://ria.ru/20200526/1572024750.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп