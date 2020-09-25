https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577766820.html

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение

Блогер Алексей Навальный опубликовал новый пост в Instagram, в котором поблагодарил своих спасителей — пилотов S7 Airlines и омских врачей. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:48

2020-09-25T13:48

2020-09-25T14:56

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексей Навальный</a> опубликовал новый пост в <a href="https://www.instagram.com/p/CFjfdEHlqdY/" target="_blank">Instagram</a>, в котором поблагодарил своих спасителей — пилотов S7 Airlines и омских врачей. По его словам, он благодарен огромному числу людей, которым еще будут посвящены отдельные публикации, но начать он хочет с тех, кто "сыграл ключевую роль в его судьбе". Это летчики, запросившие экстренную посадку в аэропорту Омска, и врачи, которые сразу диагностировали токсическое отравление и вкололи соответствующие препараты. "То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — написал блогер. Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перед уровня сахара в крови. Ядов в организме блогера не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить полную информацию по результатам анализов, однако ответа не последовало. При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577667177.html

Стас Титов Мумия заговорила.... 4379

Gloomy Humorist Своим миньонам а-та-та не забудь сделать, которые Омских врачей и даже их семьи травили 4292

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, происшествия