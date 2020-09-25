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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577766820.html
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение
Блогер Алексей Навальный опубликовал новый пост в Instagram, в котором поблагодарил своих спасителей — пилотов S7 Airlines и омских врачей. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:48
2020-09-25T14:56
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексей Навальный</a> опубликовал новый пост в <a href="https://www.instagram.com/p/CFjfdEHlqdY/" target="_blank">Instagram</a>, в котором поблагодарил своих спасителей — пилотов S7 Airlines и омских врачей. По его словам, он благодарен огромному числу людей, которым еще будут посвящены отдельные публикации, но начать он хочет с тех, кто "сыграл ключевую роль в его судьбе". Это летчики, запросившие экстренную посадку в аэропорту Омска, и врачи, которые сразу диагностировали токсическое отравление и вкололи соответствующие препараты. "То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни &lt;…&gt; Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — написал блогер. Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перед уровня сахара в крови. Ядов в организме блогера не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить полную информацию по результатам анализов, однако ответа не последовало. При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577667177.html
Мумия заговорила....
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Своим миньонам а-та-та не забудь сделать, которые Омских врачей и даже их семьи травили
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РИА Новости
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Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, происшествия

Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение

13:48 25.09.2020 (обновлено: 14:56 25.09.2020)
26053
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Блогер Алексей Навальный опубликовал новый пост в Instagram, в котором поблагодарил своих спасителей — пилотов S7 Airlines и омских врачей.

"Наверное, не часто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имен их не знаете. У меня как раз такой случай", — признался он.

По его словам, он благодарен огромному числу людей, которым еще будут посвящены отдельные публикации, но начать он хочет с тех, кто "сыграл ключевую роль в его судьбе". Это летчики, запросившие экстренную посадку в аэропорту Омска, и врачи, которые сразу диагностировали токсическое отравление и вкололи соответствующие препараты.
"То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — написал блогер.
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Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перед уровня сахара в крови. Ядов в организме блогера не нашли.
Позднее Навального перевезли в Германию. Немецкое правительство заявило, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Россия отправила запрос с просьбой предоставить полную информацию по результатам анализов, однако ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств. Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
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Обсудить68
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Мумия заговорила....
25 сентября, 13:49
Стас ТитовСтас Титов
174010237
Своим миньонам а-та-та не забудь сделать, которые Омских врачей и даже их семьи травили
25 сентября, 13:51
Gloomy HumoristGloomy Humorist
88002023
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