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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577746188.html
Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:37
2020-09-25T10:37
госпитализация алексея навального
алексей навальный
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В случае отравления "Новичком" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк."До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, когда при отравлении "Новичком" возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577741636.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, москва, берлин (город), происшествия

Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут

10:37 25.09.2020
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
"До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, когда при отравлении "Новичком" возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:07
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
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