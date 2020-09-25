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https://ria.ru/20200925/nato-1577786306.html
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России
В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:57
2020-09-25T20:10
карибский бассейн
черное море
валерий герасимов
нато
сша
безопасность
в мире
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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская область), 25 сен — РИА Новости.</strong> В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>."В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", — отметил он на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020".В частности, Герасимов напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном морях</a>.Накануне истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank">Су-27</a> поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>, который летел над <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшей</a> и приближался к госгранице России, а в понедельник два <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank">МиГ-31</a> сопроводили самолет-разведчик ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритании</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank">Баренцевым морем</a>.Как отмечал, в свою очередь, первый заместитель начальника российского Генштаба, боевые корабли НАТО теперь находятся в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году. По его словам, Североатлантический альянс нарастил интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.
https://ria.ru/20200923/gruziya-1577637979.html
https://ria.ru/20200918/eskalatsiya-1577451402.html
Крысиная возня, а не активность
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Будут давить на Россию, чтобы ударить по Китаю.
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карибский бассейн
черное море
сша
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карибский бассейн, черное море, валерий герасимов, нато, сша, безопасность, в мире

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

17:57 25.09.2020 (обновлено: 20:10 25.09.2020)
27927
© Минобороны РоссииСамолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Минобороны России
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ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская область), 25 сен — РИА Новости. В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", — отметил он на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020".
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Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
В частности, Герасимов напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.
Накануне истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к госгранице России, а в понедельник два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчик ВВС Великобритании над Баренцевым морем.
Как отмечал, в свою очередь, первый заместитель начальника российского Генштаба, боевые корабли НАТО теперь находятся в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году. По его словам, Североатлантический альянс нарастил интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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135348917431
Обсудить52
Карибский бассейнЧерное мореВалерий ГерасимовНАТОСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Крысиная возня, а не активность
25 сентября, 18:04
ДНДенис Носков
20110010
Будут давить на Россию, чтобы ударить по Китаю.
25 сентября, 19:22
ОЛОлег Лавренко
612109
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