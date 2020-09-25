https://ria.ru/20200925/nato-1577786306.html

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России

В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:57

2020-09-25T17:57

2020-09-25T20:10

карибский бассейн

черное море

валерий герасимов

нато

сша

безопасность

в мире

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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская область), 25 сен — РИА Новости.</strong> В последнее время в 20-30 километрах от российской границы наблюдается возросшая активность военных <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>."В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", — отметил он на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020".В частности, Герасимов напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном морях</a>.Накануне истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank">Су-27</a> поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>, который летел над <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшей</a> и приближался к госгранице России, а в понедельник два <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank">МиГ-31</a> сопроводили самолет-разведчик ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритании</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank">Баренцевым морем</a>.Как отмечал, в свою очередь, первый заместитель начальника российского Генштаба, боевые корабли НАТО теперь находятся в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году. По его словам, Североатлантический альянс нарастил интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.

https://ria.ru/20200923/gruziya-1577637979.html

https://ria.ru/20200918/eskalatsiya-1577451402.html

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карибский бассейн

черное море

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карибский бассейн, черное море, валерий герасимов, нато, сша, безопасность, в мире