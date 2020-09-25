Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577782924.html
СМИ рассказали о подозреваемых в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo
Основной подозреваемый в совершении нападения у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - выходец из Пакистана, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:13
2020-09-25T17:24
нападение у бывшего здания charlie hebdo
франция
пакистан
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577779073_0:0:3260:1833_1400x0_80_0_0_f3643506cb43ea09ba662aef05bc9ea7.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Основной подозреваемый в совершении нападения у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> - выходец из <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a>.По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, он известен полиции в связи с совершением общеуголовных преступлений. При этом телеканал отмечает, что данных о его радикальных взглядах нет. Второй подозреваемый - мужчина 1987 года рождения. Его точная роль пока не установлена, он был замечен на камерах видеонаблюдения рядом с 18-летним юношей.Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших во время нападения у бывшего здания редакции Charlie Hebdo.Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух человек после нападения. По его словам, антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористического сообществом".
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577777860.html
2
франция
пакистан
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577779073_14:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_1801d0407eaa048760015fe169135a49.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нападение у бывшего здания charlie hebdo, франция, пакистан, париж, в мире

СМИ рассказали о подозреваемых в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo

17:13 25.09.2020 (обновлено: 17:24 25.09.2020)
289
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Основной подозреваемый в совершении нападения у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - выходец из Пакистана, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, он известен полиции в связи с совершением общеуголовных преступлений. При этом телеканал отмечает, что данных о его радикальных взглядах нет. Второй подозреваемый - мужчина 1987 года рождения. Его точная роль пока не установлена, он был замечен на камерах видеонаблюдения рядом с 18-летним юношей.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 16:01
Глава Евросовета прокомментировал нападение у Charlie Hebdo
Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших во время нападения у бывшего здания редакции Charlie Hebdo.
Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух человек после нападения. По его словам, антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористического сообществом".
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
042000
Обсудить2
Нападение у бывшего здания Charlie HebdoФранцияПакистанПарижВ мире
Рекомендуем
Самая старая улица Москвы — Никольская
Московские турагентства планируют продолжить работу без ограничений
Cмартфон
В Android 11 найдена критическая ошибка
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Евросовета заявил о желании ЕС стать более сильным и автономным
Ущерб, нанесенный израильскими авиаударами военной базе Исламский джихад в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Палестина призвала создать конференцию для решения конфликта с Израилем
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Швейцария введет карантин по коронавирусу для приезжих из 15 стран
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил роль парламентариев в диалоге с США по информбезопасности
Глаз с гемолакрией
Девушка заплакала кровью и напугала врачей
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Глава МИД Турции возмутился невежеством Нэнси Пелоси
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге отпустили мужчину, избившего прохожую на глазах у детей
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор
Путину рассказали о боевой машине "Терминатор"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния