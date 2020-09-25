https://ria.ru/20200925/napadenie-1577782924.html

СМИ рассказали о подозреваемых в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo

Основной подозреваемый в совершении нападения у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - выходец из Пакистана, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:13

2020-09-25T17:13

2020-09-25T17:24

нападение у бывшего здания charlie hebdo

франция

пакистан

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Основной подозреваемый в совершении нападения у бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> - выходец из <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a>.По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, он известен полиции в связи с совершением общеуголовных преступлений. При этом телеканал отмечает, что данных о его радикальных взглядах нет. Второй подозреваемый - мужчина 1987 года рождения. Его точная роль пока не установлена, он был замечен на камерах видеонаблюдения рядом с 18-летним юношей.Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В префектуре полиции Парижа РИА Новости подтвердили данные о двух пострадавших во время нападения у бывшего здания редакции Charlie Hebdo.Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух человек после нападения. По его словам, антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористического сообществом".

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577777860.html

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франция

пакистан

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, франция, пакистан, париж, в мире