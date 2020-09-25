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В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo
Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на прохожих у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой н... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:10
2020-09-25T17:26
жан кастекс
франция
нападение у бывшего здания charlie hebdo
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на прохожих у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, задержан, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV </a>со ссылкой н префектуру полиции.Ранее премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в округе Парижа были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По сообщению телеканала, с места происшествия скрылись два человека. Один из них задержан недалеко от площади Бастилии.После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе.В Париже в начале сентября начался судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo и кошерном супермаркете в январе 2015 года, жертвами которых стали 17 человек. Сатирический еженедельник накануне начала судебного процесса вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в 2015-м.
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жан кастекс, франция, нападение у бывшего здания charlie hebdo, париж, в мире

В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo

14:10 25.09.2020 (обновлено: 17:26 25.09.2020)
731
© REUTERS / Gonzalo FuentesПолицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на прохожих у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой н префектуру полиции.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в округе Парижа были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
По сообщению телеканала, с места происшествия скрылись два человека. Один из них задержан недалеко от площади Бастилии.
После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе.
В Париже в начале сентября начался судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo и кошерном супермаркете в январе 2015 года, жертвами которых стали 17 человек. Сатирический еженедельник накануне начала судебного процесса вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в 2015-м.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 14:08
Макрон следит за ситуацией с нападением в Париже
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Жан КастексФранцияНападение у бывшего здания Charlie HebdoПарижВ мире
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