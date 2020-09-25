https://ria.ru/20200925/napadenie-1577769198.html

В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo

Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на прохожих у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой н... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:10

2020-09-25T14:10

2020-09-25T17:26

жан кастекс

франция

нападение у бывшего здания charlie hebdo

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Один из предполагаемых злоумышленников, напавший на прохожих у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, задержан, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV </a>со ссылкой н префектуру полиции.Ранее премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в округе Парижа были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.По сообщению телеканала, с места происшествия скрылись два человека. Один из них задержан недалеко от площади Бастилии.После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе.В Париже в начале сентября начался судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo и кошерном супермаркете в январе 2015 года, жертвами которых стали 17 человек. Сатирический еженедельник накануне начала судебного процесса вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в 2015-м.

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577769011.html

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франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, франция, нападение у бывшего здания charlie hebdo, париж, в мире