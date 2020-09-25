https://ria.ru/20200925/nalogi-1577753955.html

В СФ предложили повысить налог на дивиденды компаний свыше 50 млн рублей

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает повысить налоги для компаний, чьи доходы в виде дивидендов превышают 50 миллионов рублей. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:39

2020-09-25T11:39

2020-09-25T11:39

россия

андрей кутепов

михаил мишустин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает повысить налоги для компаний, чьи доходы в виде дивидендов превышают 50 миллионов рублей."Считаем необходимым рассмотреть вопрос о дифференцированном налогообложении дивидендов, получаемых организациями", - говорится в письме <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov/" target="_blank" data-auto="true">Кутепова</a> на имя главы правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Сенатор отмечает, что по отчетности 2,4 миллионов российских компаний за 2017 год размер выплаченных дивидендов, по данным Росстата, составил более 5,3 триллиона рублей. Часть этих денежных средств выплачена физическим лицам. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> России, доходы граждан в виде дивидендов в 2018 году составили 1,5 триллиона рублей, а сумма исчисленного налога на 1 октября 2019 года – 197 миллиарда рублей."В силу того, что получателями дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях) являются и организации, предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 миллионов рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50-300 миллионов рублей, 300 миллионов и выше", - говорится в письме. Повышенные ставки предлагается применять к сумме превышения дивидендов в 50 миллионов рублей.Кутепов также напоминает, что по данным ФНС России сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам (участникам), на 1 октября 2019 года составила 5,7 триллиона рублей, из них дивидендов, выплаченных российским организациям со ставкой налога 13% - 303 миллиарда рублей, физическим лицам-резидентам <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> – 308 миллиардов рублей, иностранным организациям – 1,5 триллиона рублей, физическим лицам – нерезидентам Российской Федерации -16 миллиардов рублей."Указанные меры позволят увеличить поступления в бюджетную систему и возобновить планируемые расходы на реализацию национальных проектов", - подчеркивает сенатор.

https://ria.ru/20200917/forbes-1577365533.html

https://ria.ru/20200416/1570125706.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кутепов, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика