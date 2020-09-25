https://ria.ru/20200925/mrot-1577775529.html

Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме

Кабмин РФ одобрил и внесет в ГД проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:28

2020-09-25T15:28

2020-09-25T15:29

россия

мрот

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1400x0_80_0_0_120763f9763801cf6b4b89ff74ac425b.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Кабмин РФ</a> одобрил и внесет в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум.От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/obschestvo-1577688313.html

https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мрот, правительство рф, общество