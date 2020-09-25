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Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме
Кабмин РФ одобрил и внесет в ГД проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:28
2020-09-25T15:29
россия
мрот
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Кабмин РФ</a> одобрил и внесет в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум.От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/obschestvo-1577688313.html
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россия, мрот, правительство рф, общество

Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме

15:28 25.09.2020 (обновлено: 15:29 25.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил и внесет в ГД проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:54
В России предложили уйти от прежнего расчета МРОТ и прожиточного минимума
Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум.
От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.
Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 16:39
Эксперт оценил идею изменить методику расчета МРОТ
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РоссияМРОТПравительство РФОбщество
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