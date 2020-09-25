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https://ria.ru/20200925/mosgorsud-1577772852.html
Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд
Дело "Седьмой студии", приговор по которому обжаловали все фигуранты, кроме режиссера Кирилла Серебренникова, поступило в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:00
2020-09-25T15:06
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Дело "<a href="http://ria.ru/organization_Sedmaja_studija/" target="_blank" data-auto="true">Седьмой студии</a>", приговор по которому обжаловали все фигуранты, кроме режиссера <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Серебренникова</a>, поступило в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в суде.Летом суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Itin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Итина</a> к условным срокам за хищение 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.Обвинение против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность, дело было прекращено за истечением срока давности.Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки. Планирует ли обвинение обжаловать приговор, не сообщалось.
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, происшествия

Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд

15:00 25.09.2020 (обновлено: 15:06 25.09.2020)
495
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дело "Седьмой студии", приговор по которому обжаловали все фигуранты, кроме режиссера Кирилла Серебренникова, поступило в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело поступило и зарегистрировано в апелляционной инстанции", - сказали в суде.
Летом суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам за хищение 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.
Обвинение против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность, дело было прекращено за истечением срока давности.
Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки. Планирует ли обвинение обжаловать приговор, не сообщалось.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияПроисшествия
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