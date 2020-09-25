https://ria.ru/20200925/mosgorsud-1577772852.html

Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд

Дело "Седьмой студии", приговор по которому обжаловали все фигуранты, кроме режиссера Кирилла Серебренникова, поступило в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:00

2020-09-25T15:00

2020-09-25T15:06

культура

софья апфельбаум

алексей малобродский

юрий итин

седьмая студия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Дело "<a href="http://ria.ru/organization_Sedmaja_studija/" target="_blank" data-auto="true">Седьмой студии</a>", приговор по которому обжаловали все фигуранты, кроме режиссера <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Серебренникова</a>, поступило в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в суде.Летом суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Itin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Итина</a> к условным срокам за хищение 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.Обвинение против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность, дело было прекращено за истечением срока давности.Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки. Планирует ли обвинение обжаловать приговор, не сообщалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/serebrennikov--1576947700.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, происшествия