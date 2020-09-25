Члена КС белорусской оппозиции Моисеева арестовали на 20 суток
CC BY 4.0 / Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса / Олег МоисеевДоверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Член основного состава координационного совета белорусской оппозиции, доверенное лицо экс-кандидата в президенты на прошедших выборах Светланы Тихановской Олег Моисеев получил по решению суда 20 суток ареста по двум административным статьям, сообщила пресс-служба КС.
В воскресенье, 20 сентября в Минске противники президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, милиция провела задержания. По данным пресс-службы КС, среди задержанных оказался Моисеев.
"Двадцатого сентября был задержан член основного состава координационного совета и активист движения "Страна для жизни" Олег Моисеев... Олег Моисеев получил 20 суток", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Отмечается, что ему были предъявлены обвинения по статьям административного кодекса "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий". "На заседание суда адвокат допущен не был. Вчера Олег был переведён с Окрестина (центр изоляции правонарушителей в Минске - ред.) в Жодино. Адвокат подаёт на обжалование приговора", - говорится в сообщении.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.