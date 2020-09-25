https://ria.ru/20200925/moiseev-1577795544.html

Члена КС белорусской оппозиции Моисеева арестовали на 20 суток

Член основного состава координационного совета белорусской оппозиции, доверенное лицо экс-кандидата в президенты на прошедших выборах Светланы Тихановской Олег... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:04

2020-09-25T21:04

2020-09-25T21:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Член основного состава координационного совета белорусской оппозиции, доверенное лицо экс-кандидата в президенты на прошедших выборах <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Олег Моисеев получил по решению суда 20 суток ареста по двум административным статьям, сообщила пресс-служба КС.В воскресенье, 20 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, милиция провела задержания. По данным пресс-службы КС, среди задержанных оказался Моисеев.Отмечается, что ему были предъявлены обвинения по статьям административного кодекса "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий". "На заседание суда адвокат допущен не был. Вчера Олег был переведён с Окрестина (центр изоляции правонарушителей в Минске - ред.) в Жодино. Адвокат подаёт на обжалование приговора", - говорится в сообщении.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире