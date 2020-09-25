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Образ Ани Лорак в экстремальном мини восхитил подписчиков
Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:17
2020-09-25T18:17
шоу-бизнес
ани лорак
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a> опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.На фотографиях Лорак предстала в откровенном мини-платье из блестящий ткани, которое обнажило ее стройные ноги. "Встретились, попели, поговорили! Зарядились позитивом!" — написала она. Образ звезды собрал множество хвалебных комментариев. Подписчики поздравили певицу с возобновлением выступлений и оценили ее внешний вид. "Лучшая! Не перестаю восхищаться вами", "Ухх, какая же вы красивая", "Скучали по вам. Спасибо за прекрасный концерт", "Фигура просто вау!", "Ани, вы просто обворожительны", "Вам нужно награду дать за красоту…" — прокомментировали поклонники Лорак.
https://ria.ru/20200320/1568861212.html
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шоу-бизнес, ани лорак

Образ Ани Лорак в экстремальном мини восхитил подписчиков

18:17 25.09.2020
7380
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.
На фотографиях Лорак предстала в откровенном мини-платье из блестящий ткани, которое обнажило ее стройные ноги. "Встретились, попели, поговорили! Зарядились позитивом!" — написала она.
Образ звезды собрал множество хвалебных комментариев. Подписчики поздравили певицу с возобновлением выступлений и оценили ее внешний вид.
"Лучшая! Не перестаю восхищаться вами", "Ухх, какая же вы красивая", "Скучали по вам. Спасибо за прекрасный концерт", "Фигура просто вау!", "Ани, вы просто обворожительны", "Вам нужно награду дать за красоту…" — прокомментировали поклонники Лорак.
Стоп кадр из видеоклипа на песню Обещаю певицы Каролины Куек (Ани Лорак) - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
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