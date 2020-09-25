https://ria.ru/20200925/mini-1577787739.html

Образ Ани Лорак в экстремальном мини восхитил подписчиков

Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:17

2020-09-25T18:17

2020-09-25T18:17

шоу-бизнес

ани лорак

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a> опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.На фотографиях Лорак предстала в откровенном мини-платье из блестящий ткани, которое обнажило ее стройные ноги. "Встретились, попели, поговорили! Зарядились позитивом!" — написала она. Образ звезды собрал множество хвалебных комментариев. Подписчики поздравили певицу с возобновлением выступлений и оценили ее внешний вид. "Лучшая! Не перестаю восхищаться вами", "Ухх, какая же вы красивая", "Скучали по вам. Спасибо за прекрасный концерт", "Фигура просто вау!", "Ани, вы просто обворожительны", "Вам нужно награду дать за красоту…" — прокомментировали поклонники Лорак.

https://ria.ru/20200320/1568861212.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ани лорак