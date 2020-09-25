https://ria.ru/20200925/mini-1577787739.html
Образ Ани Лорак в экстремальном мини восхитил подписчиков
Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:17
2020-09-25T18:17
2020-09-25T18:17
шоу-бизнес
ани лорак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/92/1561749221_0:0:2931:1649_1400x0_80_0_0_a59fc9bd07413b7c1e2729542754f08b.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Ani_Lorak/" target="_blank" data-auto="true">Ани Лорак</a> опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.На фотографиях Лорак предстала в откровенном мини-платье из блестящий ткани, которое обнажило ее стройные ноги. "Встретились, попели, поговорили! Зарядились позитивом!" — написала она. Образ звезды собрал множество хвалебных комментариев. Подписчики поздравили певицу с возобновлением выступлений и оценили ее внешний вид. "Лучшая! Не перестаю восхищаться вами", "Ухх, какая же вы красивая", "Скучали по вам. Спасибо за прекрасный концерт", "Фигура просто вау!", "Ани, вы просто обворожительны", "Вам нужно награду дать за красоту…" — прокомментировали поклонники Лорак.
https://ria.ru/20200320/1568861212.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/92/1561749221_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_858696db085f78bab876f6df10bb194e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, ани лорак
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Певица Ани Лорак
опубликовала в Instagram снимки с выступления в студии Авторадио и вызвала бурную реакцию поклонников. Они отметили, что 41-летняя исполнительница находится в прекрасной форме.
На фотографиях Лорак предстала в откровенном мини-платье из блестящий ткани, которое обнажило ее стройные ноги. "Встретились, попели, поговорили! Зарядились позитивом!" — написала она.
Образ звезды собрал множество хвалебных комментариев. Подписчики поздравили певицу с возобновлением выступлений и оценили ее внешний вид.
"Лучшая! Не перестаю восхищаться вами", "Ухх, какая же вы красивая", "Скучали по вам. Спасибо за прекрасный концерт", "Фигура просто вау!", "Ани, вы просто обворожительны", "Вам нужно награду дать за красоту…" — прокомментировали поклонники Лорак.