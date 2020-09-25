Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200925/mifi-1577715087.html
Новый российский прибор поможет обнаружить любые вирусы в воздухе
Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:00
2020-09-25T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577716668_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_bba8f1e87d4aae9402981bd1c24bd74f.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального ядерного исследовательского университета "МИФИ" (<a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>). Система в несколько раз компактнее и точнее аналогов, что делает ее оптимальным средством экспресс-диагностики в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Государственные испытания созданного в НИЯУ МИФИ детектора "Триггер-БИО" показали рекордную чувствительность прибора: за 1-2 секунды он способен идентифицировать патоген, присутствующий в воздухе в количестве всего 10-20 частиц на литр.Устройство, как объяснили создатели, с высокой точностью отделяет примеси и распознает биогенные аэрозоли любых типов – вирусы, бактерии, бактериальные токсины. Как уверены специалисты НИЯУ МИФИ, прибор позволит организовать потоковый скрининг в транспорте и местах массового скопления людей, поможет обезопасить гражданские и военные объекты.Прокачка воздушных проб проходит со скоростью 27 литров в минуту. Скорость и объем воздушной струи позволяет, по словам ученых, регистрировать сигнал флуоресценции от каждой из биоаэрозольных частиц, попадающих в область фокусировки возбуждающего излучения."Анализ проходит в трех спектральных диапазонах, а также в канале светорассеяния, что позволяет отсечь неорганические примеси. При помощи корреляционного анализа от каждой облученной частицы в режиме счета фотонов формируется сигнал, сопоставляемый с образцами патогенов в памяти устройства", – рассказал Геннадий Котковский.Особенность прибора, по словам создателей, в использовании сразу двух источников возбуждения, благодаря чему снижается порог обнаружения и повышается точность идентификации. Впервые в России в устройстве такого типа применен метод счета единичных фотонов, что, как объяснили ученые, повышает чувствительность прибора минимум в 10 раз."Триггер-БИО", как отметили создатели, в несколько раз компактнее и легче существующих аналогов: он весит всего пять килограммов при питании от сети и шесть с половиной килограммов при работе в автономном режиме. Разработка прибора осуществлялась по контракту с Минздравом РФ, испытания проходили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.В настоящее время ученые переходят к опытной эксплуатации прибора в реальных условиях, а также к формированию базы спектральных "отпечатков" биопатогенов для их эффективного распознавания.
https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html
https://ria.ru/20200907/tyumgu-1576777744.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577716668_0:0:1200:900_1400x0_80_0_0_f519780128ca9d7572da3278276fabef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

Новый российский прибор поможет обнаружить любые вирусы в воздухе

09:00 25.09.2020
1604
© Фото : НИЯУ МИФИРазработанный учеными НИЯУ МИФИ прибор "Триггер-БИО"
Разработанный учеными НИЯУ МИФИ прибор Триггер-БИО - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : НИЯУ МИФИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального ядерного исследовательского университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). Система в несколько раз компактнее и точнее аналогов, что делает ее оптимальным средством экспресс-диагностики в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Государственные испытания созданного в НИЯУ МИФИ детектора "Триггер-БИО" показали рекордную чувствительность прибора: за 1-2 секунды он способен идентифицировать патоген, присутствующий в воздухе в количестве всего 10-20 частиц на литр.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 03:00РИА Наука
В России открыли революционный природный антибиотик
Устройство, как объяснили создатели, с высокой точностью отделяет примеси и распознает биогенные аэрозоли любых типов – вирусы, бактерии, бактериальные токсины. Как уверены специалисты НИЯУ МИФИ, прибор позволит организовать потоковый скрининг в транспорте и местах массового скопления людей, поможет обезопасить гражданские и военные объекты.
"Обнаружение и распознавание биопатогенов в устройстве происходит путем анализа флуоресценции двух основных биоаэрозольных флуорофоров – триптофана и никотинамидаденинуклеотида. Прибор осуществляет спектральный анализ пробы, прокачивая воздух через аналитический тракт и возбуждая его излучением светодиодов с длинами волн 280 и 365 нм", – объяснил доцент отделения нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Геннадий Котковский.
Прокачка воздушных проб проходит со скоростью 27 литров в минуту. Скорость и объем воздушной струи позволяет, по словам ученых, регистрировать сигнал флуоресценции от каждой из биоаэрозольных частиц, попадающих в область фокусировки возбуждающего излучения.
"Анализ проходит в трех спектральных диапазонах, а также в канале светорассеяния, что позволяет отсечь неорганические примеси. При помощи корреляционного анализа от каждой облученной частицы в режиме счета фотонов формируется сигнал, сопоставляемый с образцами патогенов в памяти устройства", – рассказал Геннадий Котковский.
Особенность прибора, по словам создателей, в использовании сразу двух источников возбуждения, благодаря чему снижается порог обнаружения и повышается точность идентификации. Впервые в России в устройстве такого типа применен метод счета единичных фотонов, что, как объяснили ученые, повышает чувствительность прибора минимум в 10 раз.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 03:00РИА Наука
Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
"Триггер-БИО", как отметили создатели, в несколько раз компактнее и легче существующих аналогов: он весит всего пять килограммов при питании от сети и шесть с половиной килограммов при работе в автономном режиме.
Разработка прибора осуществлялась по контракту с Минздравом РФ, испытания проходили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.
В настоящее время ученые переходят к опытной эксплуатации прибора в реальных условиях, а также к формированию базы спектральных "отпечатков" биопатогенов для их эффективного распознавания.
1942003
Обсудить3
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Рекомендуем
Производство вакцины от COVID-19
Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Дистанционное обучение школьников
Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения
Новые остановки общественного транспорта в Москве
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться городских сетей Wi-Fi
Баржа
На Ямале баржа с дизельным топливом столкнулась с теплоходом
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,17 доллара за баррель
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России
Триумфальные ворота в Пхеньяне
В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
Собянин обратился к москвичам из-за ситуации с коронавирусом
Тигры Павлик и Елена в Приморье
В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
Здание ЦУМа в Москве
ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
10:13Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
Лента новостейМолния