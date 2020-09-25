https://ria.ru/20200925/mifi-1577715087.html

Новый российский прибор поможет обнаружить любые вирусы в воздухе

Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:00

2020-09-25T09:00

2020-09-25T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Детектор с рекордной чувствительностью, способный определять наличие любых вирусов в воздухе даже при минимальной концентрации, разработали ученые Национального ядерного исследовательского университета "МИФИ" (<a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>). Система в несколько раз компактнее и точнее аналогов, что делает ее оптимальным средством экспресс-диагностики в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Государственные испытания созданного в НИЯУ МИФИ детектора "Триггер-БИО" показали рекордную чувствительность прибора: за 1-2 секунды он способен идентифицировать патоген, присутствующий в воздухе в количестве всего 10-20 частиц на литр.Устройство, как объяснили создатели, с высокой точностью отделяет примеси и распознает биогенные аэрозоли любых типов – вирусы, бактерии, бактериальные токсины. Как уверены специалисты НИЯУ МИФИ, прибор позволит организовать потоковый скрининг в транспорте и местах массового скопления людей, поможет обезопасить гражданские и военные объекты.Прокачка воздушных проб проходит со скоростью 27 литров в минуту. Скорость и объем воздушной струи позволяет, по словам ученых, регистрировать сигнал флуоресценции от каждой из биоаэрозольных частиц, попадающих в область фокусировки возбуждающего излучения."Анализ проходит в трех спектральных диапазонах, а также в канале светорассеяния, что позволяет отсечь неорганические примеси. При помощи корреляционного анализа от каждой облученной частицы в режиме счета фотонов формируется сигнал, сопоставляемый с образцами патогенов в памяти устройства", – рассказал Геннадий Котковский.Особенность прибора, по словам создателей, в использовании сразу двух источников возбуждения, благодаря чему снижается порог обнаружения и повышается точность идентификации. Впервые в России в устройстве такого типа применен метод счета единичных фотонов, что, как объяснили ученые, повышает чувствительность прибора минимум в 10 раз."Триггер-БИО", как отметили создатели, в несколько раз компактнее и легче существующих аналогов: он весит всего пять килограммов при питании от сети и шесть с половиной килограммов при работе в автономном режиме. Разработка прибора осуществлялась по контракту с Минздравом РФ, испытания проходили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.В настоящее время ученые переходят к опытной эксплуатации прибора в реальных условиях, а также к формированию базы спектральных "отпечатков" биопатогенов для их эффективного распознавания.

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html

https://ria.ru/20200907/tyumgu-1576777744.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"