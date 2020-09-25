В Москве запустят спецмаршрут на время закрытия участка синей ветки метро
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкВагон московского метрополитена, поврежденный в результате аварии утром 15 июля 2014 года на перегоне "Парк Победы"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгортранс запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" закроются для строительства Большой кольцевой линии метро. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу во вторник, 6 октября.
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"Для пассажиров организуют компенсационный маршрут КМ. Бесплатные автобусы поедут от метро "Молодежная" через станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" до "Парка Победы". С 5.00 до 1.55 на линии будут курсировать 132 машины особо большого класса с интервалами в часы пик около 1 минуты и в районе 2 минут в течение дня. Время в пути составит до 35 минут", - говорится в сообщении.
Кроме того, у станций метро будут дежурить сотрудники Транспортного комплекса Москвы, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.
"В дни закрытия компенсационный маршрут будет работать с повышенной нагрузкой. Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее и пользуйтесь другими линиями метро, Московскими центральными диаметрами, Московским центральным кольцом, пригородными электропоездами и наземным транспортом. Для комфортного проезда пассажиров количество транспорта на регулярных маршрутах увеличится. Также будет продлено время работы одного из трамвайных маршрутов", - говорится в сообщении.