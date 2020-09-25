https://ria.ru/20200925/metro-1577779806.html

В Москве запустят спецмаршрут на время закрытия участка синей ветки метро

Мосгортранс запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщает пресс-служба Мосгортранса. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:25

2020-09-25T16:25

2020-09-25T16:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосгортранс

московский метрополитен

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/101631/69/1016316912_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_02f429aef30b13ef65105d6995385bf2.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранс</a> запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает пресс-служба Мосгортранса.С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" закроются для строительства Большой кольцевой линии метро. В обычном режиме <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московский метрополитен</a> возобновит работу во вторник, 6 октября.Кроме того, у станций метро будут дежурить сотрудники Транспортного комплекса Москвы, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус."В дни закрытия компенсационный маршрут будет работать с повышенной нагрузкой. Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее и пользуйтесь другими линиями метро, Московскими центральными диаметрами, Московским центральным кольцом, пригородными электропоездами и наземным транспортом. Для комфортного проезда пассажиров количество транспорта на регулярных маршрутах увеличится. Также будет продлено время работы одного из трамвайных маршрутов", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20200924/metro-1577695388.html

https://realty.ria.ru/20200923/dinamo-1577639293.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосгортранс, московский метрополитен, общество