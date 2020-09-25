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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200925/metro-1577779806.html
В Москве запустят спецмаршрут на время закрытия участка синей ветки метро
Мосгортранс запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщает пресс-служба Мосгортранса. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:25
2020-09-25T16:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгортранс
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранс</a> запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает пресс-служба Мосгортранса.С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" закроются для строительства Большой кольцевой линии метро. В обычном режиме <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten/" target="_blank" data-auto="true">Московский метрополитен</a> возобновит работу во вторник, 6 октября.Кроме того, у станций метро будут дежурить сотрудники Транспортного комплекса Москвы, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус."В дни закрытия компенсационный маршрут будет работать с повышенной нагрузкой. Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее и пользуйтесь другими линиями метро, Московскими центральными диаметрами, Московским центральным кольцом, пригородными электропоездами и наземным транспортом. Для комфортного проезда пассажиров количество транспорта на регулярных маршрутах увеличится. Также будет продлено время работы одного из трамвайных маршрутов", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20200924/metro-1577695388.html
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москва, мосгортранс, московский метрополитен, общество

В Москве запустят спецмаршрут на время закрытия участка синей ветки метро

16:25 25.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкВагон московского метрополитена, поврежденный в результате аварии утром 15 июля 2014 года на перегоне "Парк Победы"
Вагон московского метрополитена, поврежденный в результате аварии утром 15 июля 2014 года на перегоне Парк Победы - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгортранс запустит компенсационный маршрут на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии от станции метро "Молодежная" до "Парка Победы". Станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" закроются для строительства Большой кольцевой линии метро. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу во вторник, 6 октября.
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"Для пассажиров организуют компенсационный маршрут КМ. Бесплатные автобусы поедут от метро "Молодежная" через станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" до "Парка Победы". С 5.00 до 1.55 на линии будут курсировать 132 машины особо большого класса с интервалами в часы пик около 1 минуты и в районе 2 минут в течение дня. Время в пути составит до 35 минут", - говорится в сообщении.
Кроме того, у станций метро будут дежурить сотрудники Транспортного комплекса Москвы, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.
"В дни закрытия компенсационный маршрут будет работать с повышенной нагрузкой. Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее и пользуйтесь другими линиями метро, Московскими центральными диаметрами, Московским центральным кольцом, пригородными электропоездами и наземным транспортом. Для комфортного проезда пассажиров количество транспорта на регулярных маршрутах увеличится. Также будет продлено время работы одного из трамвайных маршрутов", - говорится в сообщении.
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23 сентября, 10:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве благоустроят аллею у метро "Динамо"
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгортрансМосковский метрополитенОбщество
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