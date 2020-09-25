https://ria.ru/20200925/merkel-1577768313.html

В кабмине Германии напомнили о позиции Меркель по "Северному потоку — 2"

Оценка канцлером Германии Ангелой Меркель проекта "Северный поток — 2" остается без изменений, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:01

2020-09-25T14:01

2020-09-25T14:01

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Оценка канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" остается без изменений, заявила на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц."Не могу сообщить вам сегодня на этот счет о новом положении дел. Мы многократно и всеобъемлюще высказывались здесь на эту тему", - сказала Фиц, отвечая на вопрос о позиции Меркель по "Северному потоку — 2".Она добавила, что между Меркель и министрами ее правительства, в частности, главой минфина <a href="http://ria.ru/person_Olaf_SHolc/" target="_blank" data-auto="true">Олафом Шольцем</a> и главой минэкономики Питером Альтмайером "нет разногласий" по вопросу о "Северном потоке — 2". Ранее оба министра высказались против прекращения строительства "Северного потока — 2" из-за ситуации вокруг российского Алексея Навального.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, ангела меркель, германия, в мире