https://ria.ru/20200925/megafon-1577751872.html

"Мегафон" улучшил качество сети 4G в 100 новостройках Москвы и области

Сотовый оператор "Мегафон" установил базовые станции стандарта LTE и LTE Advanced для обеспечения качественной связью 100 жилых комплексов Москвы и Подмосковья, РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:24

2020-09-25T11:24

2020-09-25T11:24

мегафон

москва

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сотовый оператор "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a>" установил базовые станции стандарта LTE и LTE Advanced для обеспечения качественной связью 100 жилых комплексов <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, что позволит более 500 тысячам жителей новостроек пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с., сообщает компания.В частности, улучшенное качество связи и высокоскоростной интернет будут доступны в жилых комплексах "Ривер парк", "Сердце столицы", Neva Towers (Нева Тауэрс), "Дом на Мосфильмовской", "Гавань", "Ново-Никольское", "Мир", "Митино, "Захарово-парк" и других. Как отметили в компании, всего с начала года в московском регионе инженеры "Мегафона" установили и модернизировали около тысячи базовых станций 4G в дополнение к уже действующим.

https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мегафон, москва, новости компаний - экономика