"Мегафон" улучшил качество сети 4G в 100 новостройках Москвы и области
3491
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" установил базовые станции стандарта LTE и LTE Advanced для обеспечения качественной связью 100 жилых комплексов Москвы и Подмосковья, что позволит более 500 тысячам жителей новостроек пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с., сообщает компания.
В частности, улучшенное качество связи и высокоскоростной интернет будут доступны в жилых комплексах "Ривер парк", "Сердце столицы", Neva Towers (Нева Тауэрс), "Дом на Мосфильмовской", "Гавань", "Ново-Никольское", "Мир", "Митино, "Захарово-парк" и других.
"МегаФон постоянно совершенствует инфраструктуру в Москве и области – одном из самых динамично развивающихся регионов. Пристальное внимание мы уделяем новым и строящимся жилым кварталам, где из-за большого притока горожан может возникнуть дефицит емкости. В этом году мы усилили план по развитию инфраструктуры и построили свыше 100 базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. В результате жителям более 200 тысяч квартир к моменту заселения будут доступны качественная связь и высокоскоростной интернет", – приводятся в сообщении слова технического директора столичного филиала "МегаФона" Андрея Абрамова.
Как отметили в компании, всего с начала года в московском регионе инженеры "Мегафона" установили и модернизировали около тысячи базовых станций 4G в дополнение к уже действующим.
11 сентября, 12:31Российские сотовые операторы модернизируют сети до 5G-ready
"Результатом масштабной работы стало увеличение емкости сети и существенный прирост скорости мобильного интернета, что подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020 года. По результатам замеров скорости мобильного интернета, которые делали абоненты в приложении Speedtest на своих мобильных устройствах по всей территории региона, "Мегафон" был вновь признан лидером по скорости 4G в Московской области", - говорится в сообщении.