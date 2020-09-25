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На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье Охотского моря. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в Instagram. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T05:48
2020-09-25T05:48
2020-09-25T10:02
охотское море
сахалин
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости.</strong> Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотского моря</a>. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFeyZTbnTEy/" target="_blank">Instagram</a>.Он показал также последнее видео с дрона. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успел среагировать и увести дрон от хищника.В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.
Кузьма Кузьмич
Мишку на службу в ПВО. И на довольствие)))
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охотское море
сахалин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
охотское море, сахалин, общество