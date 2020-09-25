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На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье Охотского моря. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в Instagram. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T05:48
2020-09-25T10:02
охотское море
сахалин
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости.</strong> Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотского моря</a>. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFeyZTbnTEy/" target="_blank">Instagram</a>.Он показал также последнее видео с дрона. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успел среагировать и увести дрон от хищника.В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.
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охотское море
сахалин
РИА Новости
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охотское море, сахалин, общество

На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник

05:48 25.09.2020 (обновлено: 10:02 25.09.2020)
7096
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости. Сахалинский фотограф лишился беспилотника, когда снимал медведей на побережье Охотского моря. Как это произошло, сам Сергей Любаченко рассказал в Instagram.
Он показал также последнее видео с дрона. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успел среагировать и увести дрон от хищника.
В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.

"На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял чем, и квадрокоптера я лишился", — рассказал фотограф.

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Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе, дрон, на который снято это видео, был бы цел. Но стоит знать чего можно ждать от бурых медведей: 1. Его скорость в рывке может достигать до 56 км/ч, это сравнимо со скоростью беговой лошади; 2. Когти у него вырастают до 10 см, это как палец человека и они их используют в первую очередь для рытья земли и сбора ягод; 3. Передней лапой взрослый медведь способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю; 4. Кроме того, они являются обладателем челюсти мощностью до 230 кг и обонянием в семь раз сильнее чем у ищейки и этот список можно продолжать. Есть ли шанс у дрона при встрече с медведем?

Публикация от Сергей Любаченко (@sergey_lyubachenko)

104667149
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Охотское мореСахалинОбщество
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Мишку на службу в ПВО. И на довольствие)))
25 сентября, 06:10
Кузьма КузьмичКузьма Кузьмич
4170000
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