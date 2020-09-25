https://ria.ru/20200925/maski-1577771699.html

В Москве закрыли шесть магазинов за нарушение масочного режима

Власти Москвы закрыли шесть не соблюдавших масочный режим магазинов Eurospar и "Пятерочка", всего с начала мая по решению Роспотребнадзора были закрыты 49... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:46

2020-09-25T14:46

2020-09-25T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

пятерочка (сеть магазинов)

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Власти Москвы закрыли шесть не соблюдавших масочный режим магазинов Eurospar и "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>", всего с начала мая по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов города, говорится в <a href="https://t.me/s/COVID2019_official" target="_blank">telegram-канале</a> оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Немерюк</a> напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пятерочка (сеть магазинов), здоровье - общество, москва