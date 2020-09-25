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В Москве закрыли шесть магазинов за нарушение масочного режима
Власти Москвы закрыли шесть не соблюдавших масочный режим магазинов Eurospar и "Пятерочка", всего с начала мая по решению Роспотребнадзора были закрыты 49... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:46
2020-09-25T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пятерочка (сеть магазинов)
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Власти Москвы закрыли шесть не соблюдавших масочный режим магазинов Eurospar и "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>", всего с начала мая по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов города, говорится в <a href="https://t.me/s/COVID2019_official" target="_blank">telegram-канале</a> оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Немерюк</a> напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пятерочка (сеть магазинов), здоровье - общество, москва

В Москве закрыли шесть магазинов за нарушение масочного режима

14:46 25.09.2020 (обновлено: 14:52 25.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе бытовой химии
Покупательница в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Москвы закрыли шесть не соблюдавших масочный режим магазинов Eurospar и "Пятерочка", всего с начала мая по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов города, говорится в telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"За последние сутки была ограничена деятельность еще шесть предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе "Пятерочка" и Eurospar", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Уточняется, что всего из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов.
Ранее Немерюк напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18531212
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пятерочка (сеть магазинов)Здоровье - ОбществоМосква
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