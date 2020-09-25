https://ria.ru/20200925/maski-1577770901.html

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:33

2020-09-25T14:33

2020-09-25T15:24

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Он уточнил, что подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас в России, ожидался, так как вновь сформировались рабочие и учебные коллективы, соответственно выросла нагрузка на транспортную систему, кроме того, большое количество россиян перемещалось между регионами во время отпусков, что способствовало распространению вируса."Мы рекомендуем всем без исключения гражданам сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики – обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторной инфекции, а также соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Чуланов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Константин Шестопалов назовите Ф, И. О, , кого спасла МАСКА ... !!!??? 26

Александр Горновой Намордник это унижение человека. Заразу привозят те, кто катается за границу. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество