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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/maski-1577770901.html
Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок
Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:33
2020-09-25T15:24
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>.Он уточнил, что подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас в России, ожидался, так как вновь сформировались рабочие и учебные коллективы, соответственно выросла нагрузка на транспортную систему, кроме того, большое количество россиян перемещалось между регионами во время отпусков, что способствовало распространению вируса."Мы рекомендуем всем без исключения гражданам сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики – обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторной инфекции, а также соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Чуланов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
назовите Ф, И. О, , кого спасла МАСКА ... !!!???
26
Намордник это унижение человека. Заразу привозят те, кто катается за границу.
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РИА Новости
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

14:33 25.09.2020 (обновлено: 15:24 25.09.2020)
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© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
"Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости", - сказал Чуланов агентству.
Он уточнил, что подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас в России, ожидался, так как вновь сформировались рабочие и учебные коллективы, соответственно выросла нагрузка на транспортную систему, кроме того, большое количество россиян перемещалось между регионами во время отпусков, что способствовало распространению вируса.
"Мы рекомендуем всем без исключения гражданам сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики – обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторной инфекции, а также соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Чуланов.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
назовите Ф, И. О, , кого спасла МАСКА ... !!!???
25 сентября, 15:22
Константин ШестопаловКонстантин Шестопалов
1510019
Намордник это унижение человека. Заразу привозят те, кто катается за границу.
25 сентября, 15:35
Александр ГорновойАлександр Горновой
6000111
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