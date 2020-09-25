https://ria.ru/20200925/makarevich-1577794123.html

Макаревич рассказал, как переболел коронавирусом

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:18

2020-09-25T20:18

2020-09-25T20:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

машина времени

здоровье - общество

андрей макаревич

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Лидер группы "<a href="http://ria.ru/organization_Mashina_vremeni/" target="_blank" data-auto="true">Машина времени</a>" Андрей Макаревич рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом."Я его (коронавирус) перенес, вообще ничего не почувствовал… В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня", - сказал он в эфире радио "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>".На вопрос об отношении к российской вакцине, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Makarevich/" target="_blank">Макаревич </a>отметил, что большое количество людей уже привились в опытных целях, за ними наблюдают."Мне страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел, сколько людей заболело, а если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии. Об этом почему-то молчат", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/makarevich-1577604841.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

Игорь Земский Улыбок тебе, дед Макар 83

samara578 Здоровья тебе Макар как и нам всем. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, машина времени, здоровье - общество, андрей макаревич, общество