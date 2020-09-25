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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/makarevich-1577794123.html
Макаревич рассказал, как переболел коронавирусом
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:18
2020-09-25T20:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
машина времени
здоровье - общество
андрей макаревич
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Лидер группы "<a href="http://ria.ru/organization_Mashina_vremeni/" target="_blank" data-auto="true">Машина времени</a>" Андрей Макаревич рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом."Я его (коронавирус) перенес, вообще ничего не почувствовал… В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня", - сказал он в эфире радио "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>".На вопрос об отношении к российской вакцине, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Makarevich/" target="_blank">Макаревич </a>отметил, что большое количество людей уже привились в опытных целях, за ними наблюдают."Мне страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел, сколько людей заболело, а если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии. Об этом почему-то молчат", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/makarevich-1577604841.html
https://ria.ru/20200319/1568742369.html
Улыбок тебе, дед Макар
83
Здоровья тебе Макар как и нам всем.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, машина времени, здоровье - общество, андрей макаревич, общество

Макаревич рассказал, как переболел коронавирусом

20:18 25.09.2020
2439
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом.
"Я его (коронавирус) перенес, вообще ничего не почувствовал… В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".
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На вопрос об отношении к российской вакцине, Макаревич отметил, что большое количество людей уже привились в опытных целях, за ними наблюдают.
"Мне страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел, сколько людей заболело, а если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии. Об этом почему-то молчат", - добавил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
101540260
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Машина времениЗдоровье - ОбществоАндрей МакаревичОбщество
Популярные комментарии
Улыбок тебе, дед Макар
25 сентября, 20:28
ИЗИгорь Земский
261105
Здоровья тебе Макар как и нам всем.
25 сентября, 20:24
ssamara578
3010011
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