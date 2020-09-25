https://ria.ru/20200925/lgoty-1577761449.html

Омская область продлит льготы малому бизнесу, пострадавшему в пандемию

Губернатор Омской области Александр Бурков считает необходимым продолжить налоговое стимулирование сектора МСП, об этом он заявил в послании Законодательному... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:57

2020-09-25T12:57

2020-09-25T12:57

омская область

александр бурков

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg

<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> считает необходимым продолжить налоговое стимулирование сектора МСП, об этом он заявил в послании Законодательному собранию региона."Во-первых, необходимо продлить налоговые льготы по упрощенной системе и налогу на имущество на 2021 год для наиболее пострадавших отраслей экономики. Во-вторых, продлить на три года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", — убежден глава региона. Бурков отметил, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса негативно сказались на экономической ситуации в регионе."Пострадали все без исключения сектора экономики. Больше всего – ориентированные на потребительский спрос. Это непродовольственная торговля и услуги, социальное предпринимательство. Из-за моратория на проведение банкротств малый и средний бизнес в этих сферах еще числится, но под угрозой фактической ликвидации находится каждый четвертый субъект. Снизился уровень занятости и доходы населения. За пять месяцев количество безработных увеличилось в четыре раза. Реальные располагаемые доходы населения за полгода сократились более чем на 7 %", — привел данные губернатор.По его словам, главная задача региона на сегодня – победить безработицу и поднять уровень доходов населения."Первые меры уже приняты. Для организации общественных и временных работ направлено более 125 миллионов рублей, что позволило обеспечить рабочие места и заработок для 13 тысяч человек. Важно понимать, что это не постоянная занятость, а лишь временная мера. Необходимо решать вопрос безработицы полноценно – создавать рабочие места и переобучать новым профессиям", — отметил Бурков.

https://ria.ru/20200827/zerno-1576390729.html

омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бурков, омская область