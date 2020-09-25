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Омская область
https://ria.ru/20200925/lgoty-1577761449.html
Омская область продлит льготы малому бизнесу, пострадавшему в пандемию
Губернатор Омской области Александр Бурков считает необходимым продолжить налоговое стимулирование сектора МСП, об этом он заявил в послании Законодательному... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:57
2020-09-25T12:57
омская область
александр бурков
омская область
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<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> считает необходимым продолжить налоговое стимулирование сектора МСП, об этом он заявил в послании Законодательному собранию региона."Во-первых, необходимо продлить налоговые льготы по упрощенной системе и налогу на имущество на 2021 год для наиболее пострадавших отраслей экономики. Во-вторых, продлить на три года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", — убежден глава региона. Бурков отметил, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса негативно сказались на экономической ситуации в регионе."Пострадали все без исключения сектора экономики. Больше всего – ориентированные на потребительский спрос. Это непродовольственная торговля и услуги, социальное предпринимательство. Из-за моратория на проведение банкротств малый и средний бизнес в этих сферах еще числится, но под угрозой фактической ликвидации находится каждый четвертый субъект. Снизился уровень занятости и доходы населения. За пять месяцев количество безработных увеличилось в четыре раза. Реальные располагаемые доходы населения за полгода сократились более чем на 7 %", — привел данные губернатор.По его словам, главная задача региона на сегодня – победить безработицу и поднять уровень доходов населения."Первые меры уже приняты. Для организации общественных и временных работ направлено более 125 миллионов рублей, что позволило обеспечить рабочие места и заработок для 13 тысяч человек. Важно понимать, что это не постоянная занятость, а лишь временная мера. Необходимо решать вопрос безработицы полноценно – создавать рабочие места и переобучать новым профессиям", — отметил Бурков.
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омская область
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александр бурков, омская область

Омская область продлит льготы малому бизнесу, пострадавшему в пандемию

12:57 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков считает необходимым продолжить налоговое стимулирование сектора МСП, об этом он заявил в послании Законодательному собранию региона.
"Во-первых, необходимо продлить налоговые льготы по упрощенной системе и налогу на имущество на 2021 год для наиболее пострадавших отраслей экономики. Во-вторых, продлить на три года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", — убежден глава региона.
Бурков отметил, что ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса негативно сказались на экономической ситуации в регионе.
"Пострадали все без исключения сектора экономики. Больше всего – ориентированные на потребительский спрос. Это непродовольственная торговля и услуги, социальное предпринимательство. Из-за моратория на проведение банкротств малый и средний бизнес в этих сферах еще числится, но под угрозой фактической ликвидации находится каждый четвертый субъект. Снизился уровень занятости и доходы населения. За пять месяцев количество безработных увеличилось в четыре раза. Реальные располагаемые доходы населения за полгода сократились более чем на 7 %", — привел данные губернатор.
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По его словам, главная задача региона на сегодня – победить безработицу и поднять уровень доходов населения.
"Первые меры уже приняты. Для организации общественных и временных работ направлено более 125 миллионов рублей, что позволило обеспечить рабочие места и заработок для 13 тысяч человек. Важно понимать, что это не постоянная занятость, а лишь временная мера. Необходимо решать вопрос безработицы полноценно – создавать рабочие места и переобучать новым профессиям", — отметил Бурков.
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Омская областьАлександр БурковОмская область
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