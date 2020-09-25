https://ria.ru/20200925/les-1577739027.html

В Приморье спасли пенсионерку, которая провела в лесу два дня

Полицейские спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и двое суток плутала по лесу в Приморье, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T04:26

2020-09-25T04:26

2020-09-25T05:15

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148964/67/1489646779_0:81:1501:925_1400x0_80_0_0_aa17049d6570f793909aadc5aa3acc73.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и двое суток плутала по лесу в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a>, сообщает управление МВД по региону.Информация о пропаже семейной пары пенсионеров поступила в дежурную часть Лесозаводского отделения полиции от родственницы. Она сообщила, что пенсионеры - жители села Владимировка Кировского района - с утра ушли в лес, но к вечеру не вернулись домой. На поиски семейной пары был поднят весь личный состав отдела полиции, присоединились местные жители, волонтеры и члены поисковых отрядов. По периметру лесополосы, где пропали супруги, были расставлены служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.На следующий день один из супругов, 80-летний мужчина, вышел из леса и обратился за помощью к полицейскому, который дежурил неподалеку. Выяснилось, что пенсионеры пошли в лес за грибами, но случайно свернули с тропинки и не смогли найти дорогу обратно. ­Мужчина рассказал, что его супруга нуждается в срочной помощи: она обессилена и не может передвигаться.В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Пенсионерка выразила сотрудникам полиции и всем участникам поисковых мероприятий огромную благодарность за свое спасение.

https://ria.ru/20200910/propavshie-1577028408.html

1

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия