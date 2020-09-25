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В Приморье спасли пенсионерку, которая провела в лесу два дня
Полицейские спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и двое суток плутала по лесу в Приморье, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T04:26
2020-09-25T05:15
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и двое суток плутала по лесу в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a>, сообщает управление МВД по региону.Информация о пропаже семейной пары пенсионеров поступила в дежурную часть Лесозаводского отделения полиции от родственницы. Она сообщила, что пенсионеры - жители села Владимировка Кировского района - с утра ушли в лес, но к вечеру не вернулись домой. На поиски семейной пары был поднят весь личный состав отдела полиции, присоединились местные жители, волонтеры и члены поисковых отрядов. По периметру лесополосы, где пропали супруги, были расставлены служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.На следующий день один из супругов, 80-летний мужчина, вышел из леса и обратился за помощью к полицейскому, который дежурил неподалеку. Выяснилось, что пенсионеры пошли в лес за грибами, но случайно свернули с тропинки и не смогли найти дорогу обратно. ­Мужчина рассказал, что его супруга нуждается в срочной помощи: она обессилена и не может передвигаться.В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Пенсионерка выразила сотрудникам полиции и всем участникам поисковых мероприятий огромную благодарность за свое спасение.
https://ria.ru/20200910/propavshie-1577028408.html
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приморский край
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приморский край, происшествия

В Приморье спасли пенсионерку, которая провела в лесу два дня

04:26 25.09.2020 (обновлено: 05:15 25.09.2020)
1581
© Александр ЛыскинЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Полицейские спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и двое суток плутала по лесу в Приморье, сообщает управление МВД по региону.
Информация о пропаже семейной пары пенсионеров поступила в дежурную часть Лесозаводского отделения полиции от родственницы. Она сообщила, что пенсионеры - жители села Владимировка Кировского района - с утра ушли в лес, но к вечеру не вернулись домой. На поиски семейной пары был поднят весь личный состав отдела полиции, присоединились местные жители, волонтеры и члены поисковых отрядов. По периметру лесополосы, где пропали супруги, были расставлены служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.
На следующий день один из супругов, 80-летний мужчина, вышел из леса и обратился за помощью к полицейскому, который дежурил неподалеку. Выяснилось, что пенсионеры пошли в лес за грибами, но случайно свернули с тропинки и не смогли найти дорогу обратно. ­Мужчина рассказал, что его супруга нуждается в срочной помощи: она обессилена и не может передвигаться.
"Супруг описал место нахождения своей жены. Дежурный спецприемника ОП № 17 "Кировский" старший лейтенант полиции Дмитрий Иващук сразу понял, какую местность описывал мужчина, и незамедлительно отправился на поиски женщины. Спустя некоторое время он обнаружил пропавшую и позвал на помощь остальных поисковиков, находившихся неподалеку. Обессилившую женщину вывели из леса и передали медикам", - говорится в сообщении.
В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Пенсионерка выразила сотрудникам полиции и всем участникам поисковых мероприятий огромную благодарность за свое спасение.
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