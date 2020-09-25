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Минздрав внесет "Фавипиравир" в список жизненно важных лекарств
Минздрав планирует внести лекарство от коронавируса "Фавипиравир" в список жизненно-важных, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:36
2020-09-25T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав планирует внести лекарство от коронавируса "Фавипиравир" в список жизненно-важных, рассказал глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>."Если говорить о списке жизненно необходимых важнейших средств, у нас есть так называемый заявительный принцип, когда производитель обращается в Минздрав с просьбой внести его. Насколько я знаю, скоро этот процесс произойдет и министерство здравоохранения внесет", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Морозов</a> на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, то помимо препарата "Фавипиравир" есть и другие лекарства, но все они разработаны на его основе. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699920.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав внесет "Фавипиравир" в список жизненно важных лекарств

15:36 25.09.2020 (обновлено: 15:45 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир", которые производятся на предприятии группы компаний "ХимРар"
 Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минздрав планирует внести лекарство от коронавируса "Фавипиравир" в список жизненно-важных, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Если говорить о списке жизненно необходимых важнейших средств, у нас есть так называемый заявительный принцип, когда производитель обращается в Минздрав с просьбой внести его. Насколько я знаю, скоро этот процесс произойдет и министерство здравоохранения внесет", - сказал Морозов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, то помимо препарата "Фавипиравир" есть и другие лекарства, но все они разработаны на его основе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 12:26Распространение нового коронавируса
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
800016
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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