https://ria.ru/20200925/lekarstvo-1577775965.html

Минздрав внесет "Фавипиравир" в список жизненно важных лекарств

Минздрав планирует внести лекарство от коронавируса "Фавипиравир" в список жизненно-важных, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:36

2020-09-25T15:36

2020-09-25T15:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав планирует внести лекарство от коронавируса "Фавипиравир" в список жизненно-важных, рассказал глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Морозов</a>."Если говорить о списке жизненно необходимых важнейших средств, у нас есть так называемый заявительный принцип, когда производитель обращается в Минздрав с просьбой внести его. Насколько я знаю, скоро этот процесс произойдет и министерство здравоохранения внесет", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Морозов</a> на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, то помимо препарата "Фавипиравир" есть и другие лекарства, но все они разработаны на его основе. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество