https://ria.ru/20200925/kurs-1577791343.html

Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля

Российская валюта сильно перепродана, как по фундаментальным, так и по техническим параметрам, поэтому дальнейшее ослабление рубля не ожидается, считают... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:12

2020-09-25T19:12

2020-09-25T19:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

андрей кочетков

опек

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Российская валюта сильно перепродана, как по фундаментальным, так и по техническим параметрам, поэтому дальнейшее ослабление рубля не ожидается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, евро подскочил выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.45 мск пятницы рос на 1,21 рубля – до 78,35 рубля, курс евро - на 0,95 рубля, до 91 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижается на 076% - до 41,62 доллара за баррель.Внешний негативАмериканский доллар в пятницу продолжил укрепление против валют как развитых, так и развивающихся стран. За прошедшую неделю долларовый индекс DXY укрепился почти на 2%, при этом из сырьевых валют в лидерах падения - рубль.Слабость рубля - это не его специфическая проблема, а реакция на ситуацию в мировых финансах, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kochetkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кочетков</a>."Если посмотреть на схожие валюты, то на текущей неделе норвежская крона понесла гораздо большие потери. Всё это объясняется бегством от риска в условиях повышенного спроса на доллар и другие валюты фондирования. Более того, какого-то серьёзного оттока капитала с российского рынка мы не наблюдаем. Размещения ОФЗ проходят при высоком спросе и в больших объёмах. Доходности по этим ОФЗ существенно не растут", - считает он.На нефтяном рынке при этом нет явных негативных настроений, но опасения относительно второй волны пандемии сохраняются, обращает внимание старший аналитик БКС Виталий Громадин. При возвращении карантинных ограничений спрос на нефть, ощутимо пострадает, несмотря на ожидания более разумных запретов. В случае второй волны пандемии спрос может составить примерно 18 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 26 миллионами баррелей в сутки в апреле.Нефть не стремится выше 45 долларов за баррель Brent, а склоняется к уровню 40 долларов. Обвала котировок не происходит благодаря ограничениям добычи в рамках соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> и естественного падения производства в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продолжает <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kochetkov/" target="_blank" data-auto="true">Кочетков</a>.Кроме того, рынки долгое время ждали новые экономические стимулы, однако в сентябре все ведущие центральные банки сохранили параметры денежной политики без изменений. "Особые надежды возлагались на новый пакет экономической поддержки в США, но Конгресс пока не в силах преодолеть межпартийные разногласия. Соответственно, нет денег – нет покупки риска", - говорит он.Также, по его словам, долю неопределённости создаёт неразбериха с американскими выборами. Уже сегодня становится очевидным, что процесс подсчёта голосов может затянутся, а у кандидатов могут появиться претензии по поводу манипулирования голосами.Будущее рубляТекущие значения рубля относительно доллара и евро уже находятся в зоне мощной перепроданности, говорят эксперты."Рубль сильно перепродан, как по фундаментальным параметрам, так и по техническим. Столь слабый рубль не нужен российскому бюджету, который не сможет компенсировать слабым курсом выбывающие доходы от падения потребления и общей подавленности внутреннего рынка. Поэтому мы считаем текущие значения, или более высокие, крайне неустойчивыми", - говорит Кочетков.Однако рыночная ситуация пока не позволяет рублю развернуться, но, скорее всего, напряжённость будет возрастать и текущие ставки против рубля становятся слишком рискованными. "Поэтому мы не видим высокой вероятности дальнейшего сильного ослабления рубля. Более того, к концу года рубль и схожие с ним валюты будут значительно крепче текущих значений", - добавил он."По нашим оценкам, в начале следующей недели диапазон торгов курса пары доллар/рубль может составить 75-78", - сказал Громадин.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/khaos-1577016107.html

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, андрей кочетков, опек, московская биржа, brent, экономика