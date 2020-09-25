Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200925/kurs-1577791343.html
Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля
Российская валюта сильно перепродана, как по фундаментальным, так и по техническим параметрам, поэтому дальнейшее ослабление рубля не ожидается, считают... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:12
2020-09-25T19:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
андрей кочетков
опек
московская биржа
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548621_0:345:3026:2047_1400x0_80_0_0_9aa4118036aea4162158412aefe3108f.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Российская валюта сильно перепродана, как по фундаментальным, так и по техническим параметрам, поэтому дальнейшее ослабление рубля не ожидается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, евро подскочил выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.45 мск пятницы рос на 1,21 рубля – до 78,35 рубля, курс евро - на 0,95 рубля, до 91 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижается на 076% - до 41,62 доллара за баррель.Внешний негативАмериканский доллар в пятницу продолжил укрепление против валют как развитых, так и развивающихся стран. За прошедшую неделю долларовый индекс DXY укрепился почти на 2%, при этом из сырьевых валют в лидерах падения - рубль.Слабость рубля - это не его специфическая проблема, а реакция на ситуацию в мировых финансах, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kochetkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кочетков</a>."Если посмотреть на схожие валюты, то на текущей неделе норвежская крона понесла гораздо большие потери. Всё это объясняется бегством от риска в условиях повышенного спроса на доллар и другие валюты фондирования. Более того, какого-то серьёзного оттока капитала с российского рынка мы не наблюдаем. Размещения ОФЗ проходят при высоком спросе и в больших объёмах. Доходности по этим ОФЗ существенно не растут", - считает он.На нефтяном рынке при этом нет явных негативных настроений, но опасения относительно второй волны пандемии сохраняются, обращает внимание старший аналитик БКС Виталий Громадин. При возвращении карантинных ограничений спрос на нефть, ощутимо пострадает, несмотря на ожидания более разумных запретов. В случае второй волны пандемии спрос может составить примерно 18 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 26 миллионами баррелей в сутки в апреле.Нефть не стремится выше 45 долларов за баррель Brent, а склоняется к уровню 40 долларов. Обвала котировок не происходит благодаря ограничениям добычи в рамках соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> и естественного падения производства в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продолжает <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kochetkov/" target="_blank" data-auto="true">Кочетков</a>.Кроме того, рынки долгое время ждали новые экономические стимулы, однако в сентябре все ведущие центральные банки сохранили параметры денежной политики без изменений. "Особые надежды возлагались на новый пакет экономической поддержки в США, но Конгресс пока не в силах преодолеть межпартийные разногласия. Соответственно, нет денег – нет покупки риска", - говорит он.Также, по его словам, долю неопределённости создаёт неразбериха с американскими выборами. Уже сегодня становится очевидным, что процесс подсчёта голосов может затянутся, а у кандидатов могут появиться претензии по поводу манипулирования голосами.Будущее рубляТекущие значения рубля относительно доллара и евро уже находятся в зоне мощной перепроданности, говорят эксперты."Рубль сильно перепродан, как по фундаментальным параметрам, так и по техническим. Столь слабый рубль не нужен российскому бюджету, который не сможет компенсировать слабым курсом выбывающие доходы от падения потребления и общей подавленности внутреннего рынка. Поэтому мы считаем текущие значения, или более высокие, крайне неустойчивыми", - говорит Кочетков.Однако рыночная ситуация пока не позволяет рублю развернуться, но, скорее всего, напряжённость будет возрастать и текущие ставки против рубля становятся слишком рискованными. "Поэтому мы не видим высокой вероятности дальнейшего сильного ослабления рубля. Более того, к концу года рубль и схожие с ним валюты будут значительно крепче текущих значений", - добавил он."По нашим оценкам, в начале следующей недели диапазон торгов курса пары доллар/рубль может составить 75-78", - сказал Громадин.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/khaos-1577016107.html
https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548621_297:0:3026:2047_1400x0_80_0_0_aedbd63e1f3e048eb877c7101c9b805d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, андрей кочетков, опек, московская биржа, brent, экономика

Эксперты не ожидают дальнейшего сильного ослабления рубля

19:12 25.09.2020
1256
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российская валюта сильно перепродана, как по фундаментальным, так и по техническим параметрам, поэтому дальнейшее ослабление рубля не ожидается, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Курс рубля вечером усилил снижение на негативном внешнем фоне - доллар поднялся выше 78 рублей впервые со 2 апреля, евро подскочил выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.45 мск пятницы рос на 1,21 рубля – до 78,35 рубля, курс евро - на 0,95 рубля, до 91 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 076% - до 41,62 доллара за баррель.

Внешний негатив

Американский доллар в пятницу продолжил укрепление против валют как развитых, так и развивающихся стран. За прошедшую неделю долларовый индекс DXY укрепился почти на 2%, при этом из сырьевых валют в лидерах падения - рубль.
Слабость рубля - это не его специфическая проблема, а реакция на ситуацию в мировых финансах, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
"Если посмотреть на схожие валюты, то на текущей неделе норвежская крона понесла гораздо большие потери. Всё это объясняется бегством от риска в условиях повышенного спроса на доллар и другие валюты фондирования. Более того, какого-то серьёзного оттока капитала с российского рынка мы не наблюдаем. Размещения ОФЗ проходят при высоком спросе и в больших объёмах. Доходности по этим ОФЗ существенно не растут", - считает он.
На нефтяном рынке при этом нет явных негативных настроений, но опасения относительно второй волны пандемии сохраняются, обращает внимание старший аналитик БКС Виталий Громадин. При возвращении карантинных ограничений спрос на нефть, ощутимо пострадает, несмотря на ожидания более разумных запретов. В случае второй волны пандемии спрос может составить примерно 18 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 26 миллионами баррелей в сутки в апреле.
Нефть не стремится выше 45 долларов за баррель Brent, а склоняется к уровню 40 долларов. Обвала котировок не происходит благодаря ограничениям добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и естественного падения производства в США, продолжает Кочетков.
Кроме того, рынки долгое время ждали новые экономические стимулы, однако в сентябре все ведущие центральные банки сохранили параметры денежной политики без изменений. "Особые надежды возлагались на новый пакет экономической поддержки в США, но Конгресс пока не в силах преодолеть межпартийные разногласия. Соответственно, нет денег – нет покупки риска", - говорит он.
Стопка газет - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 07:49
Новая "нормальность". Мир ждет "эпоха хаоса", предупредили экономисты
Также, по его словам, долю неопределённости создаёт неразбериха с американскими выборами. Уже сегодня становится очевидным, что процесс подсчёта голосов может затянутся, а у кандидатов могут появиться претензии по поводу манипулирования голосами.

Будущее рубля

Текущие значения рубля относительно доллара и евро уже находятся в зоне мощной перепроданности, говорят эксперты.
"Рубль сильно перепродан, как по фундаментальным параметрам, так и по техническим. Столь слабый рубль не нужен российскому бюджету, который не сможет компенсировать слабым курсом выбывающие доходы от падения потребления и общей подавленности внутреннего рынка. Поэтому мы считаем текущие значения, или более высокие, крайне неустойчивыми", - говорит Кочетков.
Однако рыночная ситуация пока не позволяет рублю развернуться, но, скорее всего, напряжённость будет возрастать и текущие ставки против рубля становятся слишком рискованными. "Поэтому мы не видим высокой вероятности дальнейшего сильного ослабления рубля. Более того, к концу года рубль и схожие с ним валюты будут значительно крепче текущих значений", - добавил он.
"По нашим оценкам, в начале следующей недели диапазон торгов курса пары доллар/рубль может составить 75-78", - сказал Громадин.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 08:00
В России закроется сотня банков. Как вовремя забрать деньги
71322314
Обсудить8
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютАндрей КочетковОПЕКМосковская биржаBrentЭкономика
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США кризис в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил семью Байдена в связях с Россией
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Продукция компании D-Day Miniature Studio
Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
МИД обвинил ОЗХО в предвзятости
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
МИД заявил, что ОЗХО превысила свои полномочия в деле Навального
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,66 рубля
Здание парламента в Будапеште
Венгрия назвала санкции против России неразумной политикой
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич рассказал, как переболел коронавирусом
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
В России предложили назначать на госдолжности только кандидатов с детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния