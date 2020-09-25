https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577791233.html
Актриса из сериала "Кухня" снялась на видео в купальнике и восхитила Сеть
Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на Мальдивах. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:10
2020-09-25T19:10
2020-09-25T19:10
мария горбань
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/">Мария Горбань</a> опубликовала на своей странице в Instagram видео с отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/">Мальдивах</a>.На видео девушка, которую камера снимает сверху, лежит около бассейна на берегу океана. Горбань позирует в черно-белом бикини и солнцезащитных очках. “Эта прекрасная жизнь…” - подписала она фото. Подписчики остались в восторге от кинематографичного ролика звезды и ее внешнего вида: "Мария, нереальная красотка!", "Без комментариев. Мария Горбань — самая лучшая!", "Идеальная!", "Безупречная!", "Вот это красота!", "Когда отдых в кайф!".Мария Горбань известна ролью в сериале "Кухня" и проектом "Орел и решка. Россия", в котором была телеведущей.
https://ria.ru/20200922/gorban-1577591697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария горбань, шоу-бизнес