https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577778764.html

"Новая девушка" Брэда Питта восхитила Сеть снимком в купальнике

Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, снялась в рекламе купальников и поразила пользователей Интернета свой... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:12

2020-09-25T16:12

2020-09-25T16:12

шоу-бизнес

брэд питт (уильям бредли)

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером <a href="http://ria.ru/person_Brehd_Pitt/" target="_blank" data-auto="true">Брэдом Питтом</a>, снялась в рекламе купальников и поразила пользователей Интернета свой фигурой. Снимки появились на странице австралийского бренда Triangl в Instagram. На них манекенщица позирует в ярком бирюзовом бикини в окружении других моделей. Образ девушки дополнило отсутствие макияжа и распущенные волосы.Подписчики страницы бренда высоко оценили внешний вид Потуральски. "Вау", "Очень натуральные кадры", "Огонь", "Очень красиво", "Великолепно", — написали они в комментариях. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт <a href="https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html" target="_blank">встречается</a> с немецкой моделью. По информации Daily Mail, Потуральски прилетела из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, чтобы встретиться с Питтом в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. После этого они отправились на частном самолете на юг <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, чтобы провести там время.

https://ria.ru/20200916/pitt-1577286932.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, брэд питт (уильям бредли)