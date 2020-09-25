Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577778764.html
"Новая девушка" Брэда Питта восхитила Сеть снимком в купальнике
Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, снялась в рекламе купальников и поразила пользователей Интернета свой... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:12
2020-09-25T16:12
шоу-бизнес
брэд питт (уильям бредли)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564476370_0:0:2803:1577_1400x0_80_0_0_f80d1f05d6e29956e83c74b0ba130868.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером <a href="http://ria.ru/person_Brehd_Pitt/" target="_blank" data-auto="true">Брэдом Питтом</a>, снялась в рекламе купальников и поразила пользователей Интернета свой фигурой. Снимки появились на странице австралийского бренда Triangl в Instagram. На них манекенщица позирует в ярком бирюзовом бикини в окружении других моделей. Образ девушки дополнило отсутствие макияжа и распущенные волосы.Подписчики страницы бренда высоко оценили внешний вид Потуральски. "Вау", "Очень натуральные кадры", "Огонь", "Очень красиво", "Великолепно", — написали они в комментариях. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт <a href="https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html" target="_blank">встречается</a> с немецкой моделью. По информации Daily Mail, Потуральски прилетела из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>, чтобы встретиться с Питтом в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>. После этого они отправились на частном самолете на юг <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, чтобы провести там время.
https://ria.ru/20200916/pitt-1577286932.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564476370_72:0:2803:2048_1400x0_80_0_0_e8065e5789baa1d28216999b33322688.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, брэд питт (уильям бредли)

"Новая девушка" Брэда Питта восхитила Сеть снимком в купальнике

16:12 25.09.2020
14353
© AP Photo / Chris PizzelloАктер Брэд Питт на церемонии вручения премии "Оскар"
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, снялась в рекламе купальников и поразила пользователей Интернета свой фигурой.
Снимки появились на странице австралийского бренда Triangl в Instagram. На них манекенщица позирует в ярком бирюзовом бикини в окружении других моделей. Образ девушки дополнило отсутствие макияжа и распущенные волосы.
Подписчики страницы бренда высоко оценили внешний вид Потуральски.
"Вау", "Очень натуральные кадры", "Огонь", "Очень красиво", "Великолепно", — написали они в комментариях.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью. По информации Daily Mail, Потуральски прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Питтом в Париже. После этого они отправились на частном самолете на юг Франции, чтобы провести там время.
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 05:38Культура
Брэд Питт с Дженнифер Энистон воссоединились на экране
301004
Обсудить0
Шоу-бизнесБрэд Питт (Уильям Бредли)
Рекомендуем
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В Сеть слили размеры и название самого компактного iPhone 12
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
Мария Горбань
Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото
Певица Ани Лорак
Образ Ани Лорак в экстремальном мини восхитил подписчиков
Екатерина Кищук
"Просто богиня": экс-солистка "Серебра" снялась обнаженной
Певица Анна Седокова
Седокова шокировала фанатов откровенной свадебной фотосессией
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Резидент Comedy Woman Надежда Сысоева
Звезда Comedy Woman опубликовала новый снимок и напугала фанатов худобой
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская примерила кожаный корсет и восхитила фанатов
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
СМИ сообщили о крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Певица Нюша
Нюша разозлила поклонников откровенным фото
Марина Удгодская
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?
Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния