Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/krym-1577796509.html
"Вернуть кишка тонка": Бальбек ответил на заявление Украины о Крыме
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:46
2020-09-25T21:46
россия
руслан бальбек
республика крым
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым, заявил, что Киев нашел в себе силы признать: вернуть полуостров "кишка тонка".Ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем. По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.Депутат отметил, что жители полуострова сделали правильны+й выбор и избавили себя от "идеологии официального Киева", а также избежали столкновений с "так называемыми украинскими патриотами".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан бальбек, республика крым, украина, безопасность

"Вернуть кишка тонка": Бальбек ответил на заявление Украины о Крыме

21:46 25.09.2020
2012
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым, заявил, что Киев нашел в себе силы признать: вернуть полуостров "кишка тонка".
Ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем. По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.

"Я рад, что в украинском истеблишменте нашли в себе силы признать очевидное: вернуть Крым – кишка тонка как в военном, так и идеологическом плане. И сейчас вот это буквально выдавленное из себя признание – это как постскриптум к изложению событий "Крымской весны", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что жители полуострова сделали правильны+й выбор и избавили себя от "идеологии официального Киева", а также избежали столкновений с "так называемыми украинскими патриотами".

"Сегодняшняя Украина – это та самая невеста, к которой не посватался ни один жених, осталась наедине с собой любимой, а теперь еще и призналась, что шансов заручиться чьей-то поддержкой уже нет, да и сама из себя представляет не самую лучшую кандидатуру", - добавил Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
9730003
Обсудить0
РоссияРуслан БальбекРеспублика КрымУкраинаБезопасность
Рекомендуем
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Глава МВД Франции назвал нападение в Париже актом терроризма
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
СМИ сообщили о задержании пяти человек из-за нападения в Париже
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео
Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал ролик с госпитализацией Валерии
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП
При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Каракас
Венесуэла начнет производить собственные системы вооружений
Сквер
Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния