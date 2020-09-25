https://ria.ru/20200925/krym-1577796509.html

"Вернуть кишка тонка": Бальбек ответил на заявление Украины о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:46

2020-09-25T21:46

2020-09-25T21:46

россия

руслан бальбек

республика крым

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым, заявил, что Киев нашел в себе силы признать: вернуть полуостров "кишка тонка".Ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем. По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.Депутат отметил, что жители полуострова сделали правильны+й выбор и избавили себя от "идеологии официального Киева", а также избежали столкновений с "так называемыми украинскими патриотами".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан бальбек, республика крым, украина, безопасность