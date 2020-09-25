В Крыму возведут уникальную опреснительную станцию
16:43 25.09.2020 (обновлено: 18:32 25.09.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Крыму построят уникальную опреснительную станцию для водоснабжения Симферополя, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, сейчас правительство и Минпромторг по поручению президента готовят соответствующий проект.
Установку планируется построить в поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря примерно в 40 километрах к западу от Симферополя.
"Там будет прямая линия 30 километров. В стране таких проектов никто и никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, уникальное и впервые в истории будет сделано", — сказал Аксенов.
С конца августа Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за засухи. На полуострове обмелели три водохранилища, с 24 августа в Симферополе и 39 селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели почасовые графики подачи воды: только утром и вечером. В результате забор воды из водохранилищ сократили практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров.
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