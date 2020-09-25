Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/krym-1577781110.html
В Крыму возведут уникальную опреснительную станцию
В Крыму построят уникальную опреснительную станцию для водоснабжения Симферополя, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:43
2020-09-25T18:32
жкх
черное море
сергей аксенов (политик)
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576811198_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdaae5747642cbb3b6e807445121f461.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости.</strong> В Крыму построят уникальную опреснительную станцию для водоснабжения <u><a href="http://ria.ru/location_Simferopol/">Симферополя</a></u>, заявил глава республики <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/">Сергей Аксенов</a></u> на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, сейчас правительство и Минпромторг по поручению президента готовят соответствующий проект. Установку планируется построить в поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря примерно в 40 километрах к западу от Симферополя.С конца августа Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за засухи. На полуострове обмелели три водохранилища, с 24 августа в Симферополе и 39 селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели почасовые графики подачи воды: только утром и вечером. В результате забор воды из водохранилищ сократили практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров.
https://realty.ria.ru/20200918/voda-1577429054.html
10
черное море
симферополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576811198_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d11911a184b23da7da3361a9d8a441cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, черное море, сергей аксенов (политик), симферополь, общество

В Крыму возведут уникальную опреснительную станцию

16:43 25.09.2020 (обновлено: 18:32 25.09.2020)
8135
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Крыму построят уникальную опреснительную станцию для водоснабжения Симферополя, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, сейчас правительство и Минпромторг по поручению президента готовят соответствующий проект.
Установку планируется построить в поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря примерно в 40 километрах к западу от Симферополя.
"Там будет прямая линия 30 километров. В стране таких проектов никто и никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, уникальное и впервые в истории будет сделано", — сказал Аксенов.
С конца августа Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за засухи. На полуострове обмелели три водохранилища, с 24 августа в Симферополе и 39 селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели почасовые графики подачи воды: только утром и вечером. В результате забор воды из водохранилищ сократили практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:05
Запасы воды в водохранилищах Симферополя продолжают уменьшаться
9540025
Обсудить10
ЖКХЧерное мореСергей Аксенов (политик)СимферопольОбщество
Рекомендуем
Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Кандидат в президенты РФ от Партии роста уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов объяснил пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния