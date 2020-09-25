https://ria.ru/20200925/krym-1577781110.html

В Крыму возведут уникальную опреснительную станцию

В Крыму построят уникальную опреснительную станцию для водоснабжения Симферополя, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:43

2020-09-25T16:43

2020-09-25T18:32

жкх

черное море

сергей аксенов (политик)

симферополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости.</strong> В Крыму построят уникальную опреснительную станцию для водоснабжения <u><a href="http://ria.ru/location_Simferopol/">Симферополя</a></u>, заявил глава республики <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/">Сергей Аксенов</a></u> на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, сейчас правительство и Минпромторг по поручению президента готовят соответствующий проект. Установку планируется построить в поселке Николаевка, который расположен на берегу Черного моря примерно в 40 километрах к западу от Симферополя.С конца августа Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за засухи. На полуострове обмелели три водохранилища, с 24 августа в Симферополе и 39 селах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели почасовые графики подачи воды: только утром и вечером. В результате забор воды из водохранилищ сократили практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров.

https://realty.ria.ru/20200918/voda-1577429054.html

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черное море

симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, черное море, сергей аксенов (политик), симферополь, общество