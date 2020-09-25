https://ria.ru/20200925/krym-1577760344.html

В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:43

2020-09-25T12:43

2020-09-25T12:44

россия

сергей кривонос

донбасс

совет национальной безопасности и обороны украины

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_0ea0d6d0522877d44bc2c2b05eaad354.jpg

<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-krivonos/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кривонос</a> заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем."Мы четко понимаем, что решать проблему (Крыма - Прим. ред.) силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", – сказал Кривонос в интервью телеканалу "<a href="https://uatv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Дом</a>".По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор."Это, в первую очередь, человеческие потери. Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря", – заявил замсекретаря СНБО.Он считает, что параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст возможность при необходимости действовать силовыми методами".

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20200725/1574897211.html

Стас Титов Протрезвели))))) 15

4

россия

донбасс

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кривонос, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины, республика крым, украина, в мире