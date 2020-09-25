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В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:43
2020-09-25T12:44
россия
сергей кривонос
донбасс
совет национальной безопасности и обороны украины
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-krivonos/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кривонос</a> заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем."Мы четко понимаем, что решать проблему (Крыма - Прим. ред.) силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", – сказал Кривонос в интервью телеканалу "<a href="https://uatv.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Дом</a>".По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор."Это, в первую очередь, человеческие потери. Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря", – заявил замсекретаря СНБО.Он считает, что параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст возможность при необходимости действовать силовыми методами".
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20200725/1574897211.html
Протрезвели)))))
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россия
донбасс
республика крым
украина
РИА Новости
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россия, сергей кривонос, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины, республика крым, украина, в мире

В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой

12:43 25.09.2020 (обновлено: 12:44 25.09.2020)
2647
© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем.
"Мы четко понимаем, что решать проблему (Крыма - Прим. ред.) силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война в Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", – сказал Кривонос в интервью телеканалу "Дом".
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.
"Это, в первую очередь, человеческие потери. Поэтому задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос относительно наращивания санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос – или отдадут Крым, или они останутся "без штанов", условно говоря", – заявил замсекретаря СНБО.
Он считает, что параллельно Украина должна усиливать свою обороноспособность, которая "даст возможность при необходимости действовать силовыми методами".
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 06:25
Климкин предложил сделать Крым проблемой для России
21103029
Обсудить4
РоссияСергей КривоносДонбассСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Протрезвели)))))
25 сентября, 12:45
Стас ТитовСтас Титов
1140000
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