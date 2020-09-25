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https://ria.ru/20200925/krushenie-1577796856.html
При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека
Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22-х, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T22:00
2020-09-25T23:49
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Число погибших при крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> возросло до 22-х, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер."На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них семь офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", — написал он в Telegram.Эти же цифры подтвердила Госслужба по ЧС.Замминистра внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank">Антон Геращенко</a> ранее сообщил, что в самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба. "На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", — написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797111.html
Ага... Вспомни радостные вопли "этих", когда Доктор Лиза погибла и Ансамбль Александрова! Никаких соболезнований!! А если ещё и Одессу вспомнить.........
259
Курсанты это ещё дети, соболезнования родителям. Искренние.
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харьковская область
харьков
украина
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Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП
В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии.
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире

При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека

22:00 25.09.2020 (обновлено: 23:49 25.09.2020)
23847
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22-х, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер.
"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них семь офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", — написал он в Telegram.
© Фото : Антон ГеращенкоНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Антон Геращенко
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Эти же цифры подтвердила Госслужба по ЧС.
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее сообщил, что в самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба.
"На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", — написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Военно-транспортный самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 22:12
На Украине создадут комиссию по расследованию крушения Ан-26
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Обсудить102
Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ага... Вспомни радостные вопли "этих", когда Доктор Лиза погибла и Ансамбль Александрова! Никаких соболезнований!! А если ещё и Одессу вспомнить.........
25 сентября, 22:32
bay71bbay71b
74103013
Курсанты это ещё дети, соболезнования родителям. Искренние.
25 сентября, 22:08
Андрей МартыновАндрей Мартынов
811010151
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