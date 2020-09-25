https://ria.ru/20200925/krushenie-1577796856.html

При крушении Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека

Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22-х, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T22:00

2020-09-25T22:00

2020-09-25T23:49

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

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<strong>КИЕВ, 25 сен — РИА Новости.</strong> Число погибших при крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> возросло до 22-х, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер."На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них семь офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь", — написал он в Telegram.Эти же цифры подтвердила Госслужба по ЧС.Замминистра внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank">Антон Геращенко</a> ранее сообщил, что в самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба. "На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", — написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20200925/krushenie-1577797111.html

bay71b Ага... Вспомни радостные вопли "этих", когда Доктор Лиза погибла и Ансамбль Александрова! Никаких соболезнований!! А если ещё и Одессу вспомнить......... 259

Андрей Мартынов Курсанты это ещё дети, соболезнования родителям. Искренние. 158

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харьковская область

харьков

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ан-26 разбился под Харьковом. Кадры с места ЧП В Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины, погибли 22 человека. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии. 2020-09-25T22:00 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, харьков, украина, в мире