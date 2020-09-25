Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
21:38 25.09.2020 (обновлено: 22:30 25.09.2020)
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© Фото : Національна поліція УкраїниНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
© Фото : Національна поліція України
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Командование военно-воздушных сил ВС Украины подтвердило крушение самолета Ан-26 в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие.
"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сообщило командование в Facebook.
Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr— РИА Новости (@rianru) September 25, 2020
Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что при крушении Ан-26 есть выжившие.
"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие... Есть выжившие. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал Кучер в своем Facebook.
Предварительно известно, что с места госпитализированы 2 человека. "С места падения самолета скорая забрала двух человек с ожогами более 90% тела, информация предварительная" - цитирует директора Центра медицины катастроф Виктора Забашту.
Как сообщает местное издание 057.ua, предварительно, самолет проводил учебный полет.
Как сообщили РИА Новости в Госслужбе по ЧС Харьковской области, на месте работают спасатели.
"На место происшествия выехали три отделения на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль", - заявил РИА Новости руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.
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