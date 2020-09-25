https://ria.ru/20200925/krushenie-1577796254.html

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26

Командование военно-воздушных сил ВС Украины подтвердило крушение самолета Ан-26 в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:38

2020-09-25T21:38

2020-09-25T22:30

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьков

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Командование военно-воздушных сил <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a> подтвердило крушение самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие."Сегодня вечером в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сообщило командование в <a href="https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2883467381931323" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что при крушении Ан-26 есть выжившие. "Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие... Есть выжившие. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал Кучер в своем <a href="https://www.facebook.com/olexiykucher.kh/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Предварительно известно, что с места госпитализированы 2 человека. "С места падения самолета скорая забрала двух человек с ожогами более 90% тела, информация предварительная" - цитирует директора Центра медицины катастроф Виктора Забашту.Как сообщает местное издание <a href="https://www.057.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">057.ua</a>, предварительно, самолет проводил учебный полет.Как сообщили РИА Новости в Госслужбе по ЧС Харьковской области, на месте работают спасатели."На место происшествия выехали три отделения на автоцистернах и один аварийно-спасательный автомобиль", - заявил РИА Новости руководитель пресс-службы ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.

https://ria.ru/20200925/mig-21-1577753535.html

Kuznetsov4111951 Если этот самолёт не связан никак с боевыми действиями, доставкой оружия и личного состава на на "восточный фронт" ,то лучше помолчать. 60

вЕдРо Помоев они еще и летают???? а нам то говорили, что все свинолитаки уже давно у-вземлились.. Опять наврали:( 46

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харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьков, украина, в мире