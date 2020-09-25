https://ria.ru/20200925/krushenie-1577796014.html
СМИ сообщили о крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом
Военный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области, передает местное агентство Depo.Харьков, ссылаясь на источник в минобороны Украины. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:29
2020-09-25T21:29
2020-09-25T23:28
крушение ан-26 под харьковом
харьковская область
харьков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Военный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> разбился возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области, передает местное агентство <a href="https://kh.depo.ua/rus" target="_blank" rel="nofollow noopener">Depo.Харьков</a>, ссылаясь на источник в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Украины</a>.Ранее СМИ сообщили, что на борту находились курсанты, если их обучали на Ан-26Ш, в самолете могли быть 10 курсантов и один инструктор."Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26", - говорится в сообщении агентства.По сведениям собеседника агентства, катастрофа произошла около 20.45 (совпадает с мск) вблизи города Чугуев. Источник добавил, что курсанты Харьковского университета воздушных сил выполняли на самолете учебный полет."Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - ред.)", - передает слова собеседника агентство.
il.1964
Военные Украины принимают участие в массовых убийствах мирного населения Донбасса. Это преступники и террористы.
103
Светлана Васильчева
НАТО надо пускать к себе почаще...
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харьковская область
харьков
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, харьковская область, харьков, украина, в мире
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.
Военный самолет Ан-26
разбился возле города Чугуев
в Харьковской области, передает местное агентство Depo.Харьков
, ссылаясь на источник в минобороны Украины
.
Ранее СМИ сообщили, что на борту находились курсанты, если их обучали на Ан-26Ш, в самолете могли быть 10 курсантов и один инструктор.
"Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26", - говорится в сообщении агентства.
По сведениям собеседника агентства, катастрофа произошла около 20.45 (совпадает с мск) вблизи города Чугуев. Источник добавил, что курсанты Харьковского университета воздушных сил выполняли на самолете учебный полет.
"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - ред.)", - передает слова собеседника агентство.