https://ria.ru/20200925/krushenie-1577779771.html
Минобороны Сербии подтвердило гибель пилотов при крушении МиГ-21
Два пилота ВВС Сербии погибли при крушении МиГ-21 в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:24
2020-09-25T16:24
2020-09-25T16:33
министерство обороны сербии
миг-21
сербия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Два пилота ВВС <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> погибли при крушении <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.
https://ria.ru/20200925/katastrofy-1577765952.html
4
сербия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сербии, миг-21, сербия, в мире