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Минобороны Сербии подтвердило гибель пилотов при крушении МиГ-21
Два пилота ВВС Сербии погибли при крушении МиГ-21 в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 25.09.2020
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министерство обороны сербии
миг-21
сербия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Два пилота ВВС <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> погибли при крушении <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.
https://ria.ru/20200925/katastrofy-1577765952.html
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министерство обороны сербии, миг-21, сербия, в мире

Минобороны Сербии подтвердило гибель пилотов при крушении МиГ-21

16:24 25.09.2020 (обновлено: 16:33 25.09.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Claudiu Nelega / MiG-21Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии
Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
CC BY-SA 2.0 / Claudiu Nelega / MiG-21
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Два пилота ВВС Сербии погибли при крушении МиГ-21 в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.

"Два пилота ВВС и ПВО Республики Сербия погибли сегодня около 9.10 (10.10 мск) при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник, выполняя служебные задачи. Минобороны, после оповещения семей пилотов, проинформирует общественность о именах пилотов", - сообщило минобороны Сербии.

Обломки, потерпевшего крушение истребителя МиГ-21 в Индии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Министерство обороны СербииМиГ-21СербияВ мире
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