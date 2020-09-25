https://ria.ru/20200925/krushenie-1577779771.html

Минобороны Сербии подтвердило гибель пилотов при крушении МиГ-21

Два пилота ВВС Сербии погибли при крушении МиГ-21 в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:24

2020-09-25T16:24

2020-09-25T16:33

министерство обороны сербии

миг-21

сербия

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Два пилота ВВС <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> погибли при крушении <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> в пятницу на западе страны, сообщило министерство обороны.

https://ria.ru/20200925/katastrofy-1577765952.html

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сербия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сербии, миг-21, сербия, в мире