https://ria.ru/20200925/kosmonavty-1577737615.html

Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T01:03

2020-09-25T01:03

2020-09-25T01:03

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

оаэ

сша

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" проинформирована о начале тренировок в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> космонавтов <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.В октябре 2019 года первый космонавт ОАЭ <a href="http://ria.ru/person_khazzaa-al-mansuri/" target="_blank" data-auto="true">Хаззаа аль-Мансури</a> слетал на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> на корабле "Союз". Его тренировкой и тренировками его дублера <a href="http://ria.ru/person_Sultan_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Султана аль</a>-Нейяди занимался <a href="http://ria.ru/organization_Centr_podgotovki_kosmonavtov/" target="_blank" data-auto="true">Центр подготовки космонавтов</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zvezdnyjj_gorodok/" target="_blank" data-auto="true">Звездном городке</a>. Сообщалось о переговорах "Роскосмоса" с ОАЭ об осуществлении полугодового полёта арабского космонавта на МКС. Однако на днях <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> объявило, что оба арабских космонавта начинают тренировки для дальнейших полетов на МКС в Космическом центре Джонсона в США, а в следующем году еще два гражданина ОАЭ начнут тренировки в США.Там уточнили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с ОАЭ по космической тематике. "Мы продолжаем обсуждать с партнерами возможные форматы дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества, в том числе и в области пилотируемой космонавтики", - сообщили в "Роскосмосе".

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/luna-1577692758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, оаэ, сша