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Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T01:03
2020-09-25T01:03
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
оаэ
сша
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" проинформирована о начале тренировок в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> космонавтов <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.В октябре 2019 года первый космонавт ОАЭ <a href="http://ria.ru/person_khazzaa-al-mansuri/" target="_blank" data-auto="true">Хаззаа аль-Мансури</a> слетал на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> на корабле "Союз". Его тренировкой и тренировками его дублера <a href="http://ria.ru/person_Sultan_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Султана аль</a>-Нейяди занимался <a href="http://ria.ru/organization_Centr_podgotovki_kosmonavtov/" target="_blank" data-auto="true">Центр подготовки космонавтов</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zvezdnyjj_gorodok/" target="_blank" data-auto="true">Звездном городке</a>. Сообщалось о переговорах "Роскосмоса" с ОАЭ об осуществлении полугодового полёта арабского космонавта на МКС. Однако на днях <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> объявило, что оба арабских космонавта начинают тренировки для дальнейших полетов на МКС в Космическом центре Джонсона в США, а в следующем году еще два гражданина ОАЭ начнут тренировки в США.Там уточнили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с ОАЭ по космической тематике. "Мы продолжаем обсуждать с партнерами возможные форматы дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества, в том числе и в области пилотируемой космонавтики", - сообщили в "Роскосмосе".
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, оаэ, сша

Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

01:03 25.09.2020
1658
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12"
Космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
В октябре 2019 года первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури слетал на МКС на корабле "Союз". Его тренировкой и тренировками его дублера Султана аль-Нейяди занимался Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Сообщалось о переговорах "Роскосмоса" с ОАЭ об осуществлении полугодового полёта арабского космонавта на МКС. Однако на днях НАСА объявило, что оба арабских космонавта начинают тренировки для дальнейших полетов на МКС в Космическом центре Джонсона в США, а в следующем году еще два гражданина ОАЭ начнут тренировки в США.
"Нам было известно о планах эмиратских партнеров развивать сотрудничество с американцами еще до начала подготовки их космонавтов к полету на нашем "Союзе", и мы не видим здесь каких-либо поводов для "ревности". ОАЭ держат курс на сохранение и упрочнение своего регионального лидерства в вопросах космической деятельности, и эта высокая планка просто обязывает их поддерживать активные контакты и развивать взаимодействие со всеми крупными космическими "игроками" - это вполне естественный и закономерный процесс", - сказали в госкорпорации.
Там уточнили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с ОАЭ по космической тематике. "Мы продолжаем обсуждать с партнерами возможные форматы дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества, в том числе и в области пилотируемой космонавтики", - сообщили в "Роскосмосе".
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13114018
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосОАЭСША
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