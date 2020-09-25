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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577792609.html
ВОЗ не исключила два миллиона смертей от COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:46
2020-09-25T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 25 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной, заявил на брифинге в пятницу директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли количество смертей достигнуть 2 миллионов до того как вакцина станет массово доступной.По его словам, в настоящее время есть проблемы, в частности, в финансировании, производстве и оценке вакцин.В тоже время Райан отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается. И у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ не исключила два миллиона смертей от COVID-19 в мире

19:46 25.09.2020 (обновлено: 20:58 25.09.2020)
3857
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖЕНЕВА, 25 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной, заявил на брифинге в пятницу директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли количество смертей достигнуть 2 миллионов до того как вакцина станет массово доступной.
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По его словам, в настоящее время есть проблемы, в частности, в финансировании, производстве и оценке вакцин.
В тоже время Райан отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается. И у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
81727016
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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