https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577792609.html

ВОЗ не исключила два миллиона смертей от COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:46

2020-09-25T19:46

2020-09-25T20:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 25 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной, заявил на брифинге в пятницу директор программы <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли количество смертей достигнуть 2 миллионов до того как вакцина станет массово доступной.По его словам, в настоящее время есть проблемы, в частности, в финансировании, производстве и оценке вакцин.В тоже время Райан отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается. И у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, в мире