https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html

В РПЦ прокомментировали усиление мер против коронавируса в Москве

Сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики в связи с эпидемией коронавируса призвал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:51

2020-09-25T17:51

2020-09-25T17:58

религия и мировоззрение

религия

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - религия и мировоззрение

московская патриархия

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_beab8f68a78e9618acbf15d64274ce09.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики в связи с эпидемией коронавируса призвал в своем <a href="https://tlg.today/kartezianec/1391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> заместитель управляющего делами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Patriarkhija/" target="_blank" data-auto="true">Московской патриархии</a> епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Мы пережили тяжелейший период разобщения, в том числе в наших храмах. Мы оценили, насколько нам дорого общение. И в нынешних условиях, соблюдая разумные меры профилактики, следует пребывать в спокойствии, не нагнетая обстановку ни внутри себя, ни вокруг себя. В конце концов, зачем жить, если не ради того, чтобы общаться с другими (любить, делиться, обмениваться чувствами и знаниями, вместе молиться, пребывать "единодушно вкупе")?" - написал епископ Савва.Он также отметил, что коронавирус "еще надолго с нами", и призвал соблюдать "несложные, хоть и порой нудные меры профилактики, которые касаются всех".Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении мер для беременных и женщин в послеродовом периоде, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, московская патриархия, сергей собянин, москва