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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html
В РПЦ прокомментировали усиление мер против коронавируса в Москве
Сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики в связи с эпидемией коронавируса призвал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:51
2020-09-25T17:58
религия и мировоззрение
религия
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
московская патриархия
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики в связи с эпидемией коронавируса призвал в своем <a href="https://tlg.today/kartezianec/1391" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> заместитель управляющего делами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Patriarkhija/" target="_blank" data-auto="true">Московской патриархии</a> епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Мы пережили тяжелейший период разобщения, в том числе в наших храмах. Мы оценили, насколько нам дорого общение. И в нынешних условиях, соблюдая разумные меры профилактики, следует пребывать в спокойствии, не нагнетая обстановку ни внутри себя, ни вокруг себя. В конце концов, зачем жить, если не ради того, чтобы общаться с другими (любить, делиться, обмениваться чувствами и знаниями, вместе молиться, пребывать "единодушно вкупе")?" - написал епископ Савва.Он также отметил, что коронавирус "еще надолго с нами", и призвал соблюдать "несложные, хоть и порой нудные меры профилактики, которые касаются всех".Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении мер для беременных и женщин в послеродовом периоде, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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религия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, московская патриархия, сергей собянин, москва

В РПЦ прокомментировали усиление мер против коронавируса в Москве

17:51 25.09.2020 (обновлено: 17:58 25.09.2020)
1081
© РИА Новости / Сергей ПятаковСавва Тутунов
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сохранять спокойствие и соблюдать меры профилактики в связи с эпидемией коронавируса призвал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Мы пережили тяжелейший период разобщения, в том числе в наших храмах. Мы оценили, насколько нам дорого общение. И в нынешних условиях, соблюдая разумные меры профилактики, следует пребывать в спокойствии, не нагнетая обстановку ни внутри себя, ни вокруг себя. В конце концов, зачем жить, если не ради того, чтобы общаться с другими (любить, делиться, обмениваться чувствами и знаниями, вместе молиться, пребывать "единодушно вкупе")?" - написал епископ Савва.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 14:35Распространение нового коронавируса
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Он также отметил, что коронавирус "еще надолго с нами", и призвал соблюдать "несложные, хоть и порой нудные меры профилактики, которые касаются всех".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении мер для беременных и женщин в послеродовом периоде, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеМосковская ПатриархияСергей СобянинМосква
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