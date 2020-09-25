Эксперт прокомментировал необходимость ограничивать массовые мероприятия

"Пока в театрах социальная дистанция, пока нет такой напряженности, нет более 10% прироста ежесуточно. Поэтому такой необходимости нет. У нас плавный рост, что собственно и ожидалось. Ну и на примере страны вы знаете, последнюю неделю мы каждый день растем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, надо ли ограничивать массовые мероприятия и закрывать театры.