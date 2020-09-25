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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577776319.html
Эксперт прокомментировал необходимость ограничивать массовые мероприятия
Необходимости ограничивать массовые мероприятия нет, идет плавный рост заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:40
2020-09-25T15:40
распространение нового коронавируса
культура
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Необходимости ограничивать массовые мероприятия нет, идет плавный рост заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.По словам эксперта, мы входим в сезон респираторных инфекций, и это реалии каждого года, которые повторяются столько, сколько известны людям вирусы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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культура, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт прокомментировал необходимость ограничивать массовые мероприятия

15:40 25.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Необходимости ограничивать массовые мероприятия нет, идет плавный рост заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Пока в театрах социальная дистанция, пока нет такой напряженности, нет более 10% прироста ежесуточно. Поэтому такой необходимости нет. У нас плавный рост, что собственно и ожидалось. Ну и на примере страны вы знаете, последнюю неделю мы каждый день растем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, надо ли ограничивать массовые мероприятия и закрывать театры.
По словам эксперта, мы входим в сезон респираторных инфекций, и это реалии каждого года, которые повторяются столько, сколько известны людям вирусы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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