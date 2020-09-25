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В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом
В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:08
2020-09-25T14:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации", - добавил помощник министра здравоохранения России.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом

14:08 25.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В настоящее время объем развернутого коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 128 тысяч коек, из которых загружено 85,8%, 23 тысячи коек оборудованы ИВЛ", - сказал Кузнецов РИА Новости.
"На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации", - добавил помощник министра здравоохранения России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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