https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577769093.html
В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом
В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:08
2020-09-25T14:08
2020-09-25T14:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации", - добавил помощник министра здравоохранения России.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)