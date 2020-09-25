https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577769093.html

В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом

В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:08

2020-09-25T14:08

2020-09-25T14:08

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В России в настоящее время развернуто 128 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 85,8% из них заняты, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации", - добавил помощник министра здравоохранения России.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)