https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577761302.html

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:56

2020-09-25T12:56

2020-09-25T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он добавил, что создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов пока также не планируется.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва