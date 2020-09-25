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В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса
Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:56
2020-09-25T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Он добавил, что создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов пока также не планируется.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

12:56 25.09.2020 (обновлено: 12:58 25.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительницы и официантка на летней веранде кофейни в Москве
Посетительницы и официантка на летней веранде кофейни в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Пока нет", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом.
Он добавил, что создавать новые рекомендации для работы кафе и ресторанов пока также не планируется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
1181126
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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