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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760590.html
В Кремле исключили обсуждение новых ограничений из-за коронавируса
Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:47
2020-09-25T14:35
сергей собянин
дмитрий песков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что пожилым людям <a href="https://ria.ru/20200925/distantsionka-1577740603.html" target="_blank">рекомендовано</a> с 28 сентября не выходить из дома без крайней необходимости. Он также призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.За минувшие сутки в стране выявили 7212 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, из них 1560 — в Москве, что стало максимумом с 12 июня.Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 136 048 человек, из них больше 20 тысяч погибли, 934 тысячам удалось победить инфекцию. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Надоели уже с этим цирком.
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Устал работать, второй карантин до Нового года вводите, хочу на диване валяться
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сергей собянин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Кремле исключили обсуждение новых ограничений из-за коронавируса

12:47 25.09.2020 (обновлено: 14:35 25.09.2020)
283151
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции Московского метрополитена
Пассажиры на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, рост этих цифр (заболеваемости. — Прим. ред.) <...>, он поводом <...> должен являться для нас всех просто быть более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких", — добавил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пожилым людям рекомендовано с 28 сентября не выходить из дома без крайней необходимости. Он также призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.
За минувшие сутки в стране выявили 7212 случаев COVID-19, из них 1560 — в Москве, что стало максимумом с 12 июня.
Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 136 048 человек, из них больше 20 тысяч погибли, 934 тысячам удалось победить инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинДмитрий ПесковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Надоели уже с этим цирком.
25 сентября, 13:23
Deyn DonovanDeyn Donovan
52112115
Устал работать, второй карантин до Нового года вводите, хочу на диване валяться
25 сентября, 13:08
Иоанн ГрозныйИоанн Грозный
213301123
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