https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760590.html

В Кремле исключили обсуждение новых ограничений из-за коронавируса

Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:47

2020-09-25T12:47

2020-09-25T14:35

сергей собянин

дмитрий песков

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что пожилым людям <a href="https://ria.ru/20200925/distantsionka-1577740603.html" target="_blank">рекомендовано</a> с 28 сентября не выходить из дома без крайней необходимости. Он также призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.За минувшие сутки в стране выявили 7212 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, из них 1560 — в Москве, что стало максимумом с 12 июня.Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 136 048 человек, из них больше 20 тысяч погибли, 934 тысячам удалось победить инфекцию. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество