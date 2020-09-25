https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577760590.html
В Кремле исключили обсуждение новых ограничений из-за коронавируса
Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:47
2020-09-25T12:47
2020-09-25T14:35
сергей собянин
дмитрий песков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303028_0:94:2946:1751_1400x0_80_0_0_5da5eb072d294809b9d21235f8f0873e.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Сейчас не идет речь о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что пожилым людям <a href="https://ria.ru/20200925/distantsionka-1577740603.html" target="_blank">рекомендовано</a> с 28 сентября не выходить из дома без крайней необходимости. Он также призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.За минувшие сутки в стране выявили 7212 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, из них 1560 — в Москве, что стало максимумом с 12 июня.Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 136 048 человек, из них больше 20 тысяч погибли, 934 тысячам удалось победить инфекцию. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Deyn Donovan
Надоели уже с этим цирком.
83
Иоанн Грозный
Устал работать, второй карантин до Нового года вводите, хочу на диване валяться
79
30
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303028_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4670c6fb609b4f8f236fd753d288d496.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество