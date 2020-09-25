https://ria.ru/20200925/distantsionka-1577740603.html

Собянин обратился к москвичам из-за ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим на фоне угрозы распространения коронавируса... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:13

2020-09-25T08:13

2020-09-25T09:16

распространение нового коронавируса

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим на фоне угрозы распространения коронавируса. Сообщение опубликовано на личном<a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank"> сайте </a>главы города.Собянин также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры и тестирование на COVID-19.Кроме того, мэр попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск."Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", — говорится в сообщении.Собянин пояснил, что в Москве наблюдается "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса", а с приближением холодов будет и рост простудных заболеваний. Он призвал всех москвичей соблюдать масочный и перчаточный режимы в транспорте, магазинах и других общественных местах."Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", — заключил градоначальник.Накануне в Москве впервые с конца июня выявили более тысячи заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 1 128 836 случаев заражения, почти 20 тысяч пациентов скончались, 929 тысяч человек выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

Антивирус Дистанционный режим - это полная лажа. Большинство не смогут на нем полноценно работать, и платить полноценно таким не будут. И дети не учатся нормально, дурака валяют. 38

Serge Khon Вы-жертва? 24

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество