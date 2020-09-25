https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577751657.html
ФАС и Минздрав будут регулировать цены на препараты от COVID-19
Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом РФ будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения, заявил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:23
2020-09-25T11:23
2020-09-25T11:23
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
р-фарм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба совместно с <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздравом РФ</a> будут регулировать цены на препараты от COVID-19, разрешенные для амбулаторного применения, заявил министр здравоохранения России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "<a href="https://ria.ru/product_areplivir" target="_blank">Арепливир</a>" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/areplivir-1577659114.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, р-фарм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество